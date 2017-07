Isglæde hos far og søn

FREDERIKSHAVN: En times træning på isen er slut for både far Dan Rye og hans 7-årige søn Cilas.

Knægten er sveddryppende, da han med fars hjælp får spændt hockeyhjelmen af.

- Jeg kan selv binde mine skøjter, forklarer Cilas med et stort smil, og hans far tilføjer, at faktisk kan sønnen næsten klare at få det meste af det store og tunge ishockeyudstyr på.

Tirsdagens istræning for U9 er vel overstået, og der er ingen tvivl om, at både Dan og Cilas har nydt samværet både med hinanden og med de 24 andre spillere og to målmænd på isen.

Efter sommerferien skal Cilas starte i 1. klasse på Frydenstrandskolen, men i denne uge handler det udelukkende om skøjter, pucke og at lave mål.

- Det er sjovt at være sammen med så mange kammerater, og det er allerbedst, hvis jeg også kan score, understreger Cilas.

Hockey i pauserne

Selv i pauserne mellem træningen på isen bruger drengene deres ishockeystave, selv om der spilles med en bold.

Både Cilas og farmand Dan har tidligere spillet fodbold, men nu handler det om ishockey, og selv om Dan er i gang med sin sidste ferieuge, var han ikke i tvivl om, at den skulle bruges i Iscenter Nord.

I vintersæsonen er Dan Rye træner, og som sådan har han fulgt sønnen fra U7 og nu til U9.

- Jeg har taget en træneruddannelse op til U13, og det er da også de små hockeyspillere, jeg helst vil være med til at præge.

Motionshockey

Udover at være med som ungdomstræner i FIK spiller Dan også ishockey på motionsplan.

- Og jeg er sikker på, at jeg vil fortsætte med at være træner i klubbens ungdomsafdeling. I det hele taget er der stor opbakning fra forældreside, forklarer Dan Ryge.

Far og søn er ikke i tvivl om, at næste års uge 30 også skal foregå i skøjtehallen i Frederikshavn.

- Det er sjovere end at komme til udlandet på ferie, lyder det fra 7-årige Cilas.

Og nu kan han altså også selv binde skøjterne, selv om det egentlig først er et krav på U11.