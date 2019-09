Politiet sigter White Hawks-spiller for vold

NORDJYLLAND:Ishockeyspilleren Kristian Jensen fra Frederikshavn White Hawks er blevet sigtet for vold, efter en episoden under fredagens kamp mod Odense.

Det oplyser politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

White Hawks-profilen er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 244 - der er den milde voldsbestemmelse - og risikerer dermed en fængselsstraf.

Kristian Jensen er sigtet for at have slået Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen i hovedet med knytnæve, efter at have væltet ham omkuld på isen, hvorved hans hjelm faldt af.

Odense-spilleren mistede bevidstheden og fik hjernerystelse.

Efter det voldsomme optrin under ishockey-kampen, modtog Nordjyllands Politi flere henvendelser fra borgere, der ønskede at anmelde Kristian Jensen for vold.

Derfor indledte politiet en nærmere undersøgelse af omstændighederne omkring episoden, og det har nu resulteret i, at politiet har rejst sigtelse mod Kristian Jensen.

- Vi har undersøgt sagen, og vurderet den samlet, og det har betydet, at vi i dag meddelt den 23-årige ishockeyspiller fra Frederikshavn, at han er sigtet for vold i sagen, siger politikommissær Peter Skovbak.

Sagens parter - herunder Kristian Jensen - skal nu afhøres, og derudover skal der foretages yderligere efterforskningsskridt i sagen.

Herefter bliver sagen sendt til anklagemyndigheden, som skal vurderee, om der skal rejses tiltale mod White Hawks-spilleren.

Af hensyn til efterforskningen, ønsker Peter Skovbak derfor ikke at udtale sig yderligere om sagen.

Foreløbig har Kristian Jensen fået 17 spilledages karantæne som straf fra ishockeyunionen for sin handling.

Whites Hawks direktør, Henrik Andersen, har ikke kommentarer til sigtelsen.