Ispinde og lokumsbørster: Nu kan du blive forpagter et helt særligt sted

Det er et specielt syn, der møder dig, når du går den korte tur fra p-pladsen ved kiosken i Skagen Klitplantage op imod Den Tilsandede Kirke. For pludselig – lige op af sandet – står kirketårnet kridhvidt og smukt under Skagens særlige lys. Man regner med, at kirken blev bygget i slutningen af 1300-tallet, og at den dengang var den største kirke i Vendsyssel.

Kirken, som også hedder Sct. Laurentii Kirke, er delvist dækket af sand, som siden sandflugtens begyndelse i det 16. århundrede er føget hen over den. I alle årene har stærke mænd fra menigheden forsøgt at befri kirken for sand og har gravet sig frem i dynerne forud for gudstjenesterne. Men i 1795 opgav man kampen mod sandet, og Christian 7. gav ordre til at nedlægge kirken. Kirkeskibet blev revet ned og tårnet nu brugt som sømærke.

I dag er tårnet fredet.

I 1995 foretog man en række undersøgelser i og rundt om kirken for at måle og placere kirkeskibet, sakristiet og kirkegården. Opmålingerne kan du se som røde pæle i terrænet.

Kiosken som er beliggende ved p-pladsen til Den tilsandede Kirke er nu i udbud til forpagtning.