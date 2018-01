Iværksætteren så rigtigt: Skibsbesætninger har behov for hjælp

FREDERIKSHAVN: Maritime Ship Supply er kommet godt fra land med et koncept, som indehaver 44-årige Poul-Ole Jensen var sikker på, at der var brug for. Ideen er, at et skibs besætning har brug for et sted at bestille alt lige fra en ny møtrik til skibsmotoren til kylling til aftensmaden til besætningen. For eksempel har et skib sendt en mail og bestilt mus til computere, en tørretumbler udover diverse reservedele, og så skal man på lageret i Frederikshavn i gang med at fylde "indkøbsvognen".

- Man kan beskrive os som Bilka. Vi har 1,5 millioner varenumre, og når kunden har et behov, så er vi der til at løse det, og behovet kan ikke vente eller udsættes. Derfor havde vi også leverancer 24. december, siger ejeren af skibsprovianteringsfirmaet.

Torsdag formiddag var der dog ingen til at tage sig af bestillingerne i tre timer. Alle 18 ansatte skulle med i Det Musiske Hus og overvære, at deres arbejdsplads blev belønnet med Frederikshavn Kommune Erhvervsråds Iværksætterpris. Prisen gives til en virksomhed, som inden for de seneste fem kalenderår har etableret eller overtaget en virksomhed i Frederikshavn Kommune og der igennem bidraget positivt til den erhvervsøkonomiske udvikling.

- Iværksætterprisen er til os alle i Maritime Ship Supply, jeg kunne ikke have skabt virksomheden uden mine ansatte, som netop har forstået, at vi altid gør som kunden ønsker, siger Poul-Ole Jensen.

Firmaet motto er netop "If you need it, we have it 24/7."

For skibe især dem med en lille besætning er det vigtigt, at de ikke skal bruge tid til at kommunikere med flere forskellige leverandører. Det behov opdagede Poul-Ole Jensen, da han i i en årrække solgte reservedele m.v. til skibe over hele verden som ansat i Vestergaard Marine Service. Her gav kunderne udtryk for, at det havde været meget lettere, at når leverancen kom ud til skibet, så medbragte de også andre ting end reservedele for eksempel proviant til besætningen.

- Jeg foreslog min chef, at vi tog skibsproviantering ind som en del af forretningen, men det ønskede han ikke, og kort tid senere skiltes vores veje.

Poul - Ole Jensen fortsatte lidt som ansat i et andet firma Silentor, men tanken om at starte Maritime Ship Supply slap han ikke. I sensommeren 2016 traf han beslutningen om at blive iværksætter, og havde så leverandøraftaler på plads pr. 1. januar 2017.

Han etablerede sig på havnen i Frederikshavn og overtog i august 2017 Skibshandler Damsgaard. De to firmaer deler adresse i dag på Langerak efter en gennemgående renovering af lokalerne.

På et år er medarbejderstaben steget fra tre til 18, og det er planen at vækste kraftigt. En fordobling af omsætningen er målet i 2018. Væksten skal både ske i de nuværende firmaer og ved opkøb. Målet er at blive den næststørste skibsproviantering i Danmark i løbet af et par år.

Poul-Ole Jensen har taget sin kone, far og fætter med over i firmaet, og i det hele taget ser han gerne, at de øvrige ansatte føler sig som en del af en familie. For når en ansat føler sig værdsat og stolt over sin arbejdsplads, så er han også klar til at være yderst fleksibel. 365 dage om året.