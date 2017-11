Ja til kunstgræsbane i IF Skjold

SÆBY: En kunstgræsbane på IF Skjolds anlæg på Kjeldgaardsvej i Sæby er rykket et skridt nærmere.

Kultur- og fritidsudvalget vendte tommelfingrene opad til en ansøgning om et lån på en mio. kr. og sendte sagen videre til økonomiudvalget.

IF Skjold vil anlægge en 11-mands kunstgræsbane ved siden af den nuværende opvisningsbane.

- IF Skjold holder et flot niveau, og vi kan se flotte perspektiver i en kunstgræsbane, som også oplandsklubberne, skolen og andre institutioner vil kunne nyde godt af. Det vil også være et løft for Sæby Kultur- og Fritidscenter og deres tilbud til om træningslejre for fodboldklubber, siger udvalgsformand Mogens Brag (V).

IF Skjold har skelet til den model, som Bangsbo Freja anvendte i 2013.

Den samlede udgift er beregnet til 3,5 mio. kr. eksklusiv moms, og IF Skjold har tilsagn om knap en halv mio. kr. fra forskellige fonde og donationer.

Der ud over har fodboldklubben tilsagn om lån fra Nordjyllandshallens Fond samt et banklån.