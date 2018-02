Jacob får lov til at bygge altan

SÆBY: Manden bag Jacobs Fiskerestaurant, restauratør Jacob Jensen, fik en ekstra fødselsdagsgave på sin 50 års dag onsdag. Et enigt plan- og miljøudvalg besluttede nemlig dagen forinden at tillade opførelse af en 70 kvm. stor altan/terrasse til udendørs servering ved hans nye restaurant på 1. sal i pakhuset på Sæby Havn.

- Jeg er selvfølgelig glad for afgørelsen - ikke mindst på gæsternes vegne. De vil jo gerne kunne sidde ude og nyde aftensolen i sommerhalvåret, siger fødselaren.

Den ny altan skal bygges på pakhusets nordvestlige side og afskærmes mod vinden med en glasvæg.

En række naboer, de fleste fra bebyggelsen Havnepromenaden, har gjort indsigelse mod altanen. De frygter indkigsgener, mere støj og mistet udsigt fra deres huse.

Blandt indsigerne er advokat Hans Jørgen Kaptain, der har privatadresse på Havnepromenaden. Han mener ikke, kommunen lovligt kan give dispensation til en altan uden for byggefeltet ved pakhuset. Det vil kræve en helt ny lokalplan, lyder hans indvending.

Formanden for plan- og miljøudvalget, Mette Hardam (V), understreger, at politikerne har læst og lyttet til argumenterne i indsigelserne. Men politikerne stoler på den juridiske vurdering, som kommunaldirektøren lægger til grund for at indstille, at politikerne giver dispensation.

Hun understreger, at kommunen har som målsætning at fremme udvikling af Sæby. Det kommer bl. a. til udtryk med byens nye masterplan. Planen lægger op til at tiltrække investeringer og sætte gang i nye tiltag, ikke mindst på havnen.

- Men vi vil også gerne medvirke til at udvikle eksisterende virksomheder, siger hun.

Jacob Jensen har gennem mange år drevet restaurant på havnen.

Mette Hardam venter, at den nye fiskerestaurant vil trække flere mennesker til havnen og understøtte en udvikling, som kommunen ønsker.

Jacob Jensen har i næste uge møde med sin ingeniør, og regner med at altanen står klar til påske eller senest til pinse.