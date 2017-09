SÆBY: Tidligere var han i centrum i forbindelse med, at han blev slæbt i retten af Jensens Bøfhus.

Nu udvider han igen: Jacob Jensen fra Jacobs Fiskerestaurant overtager Frank’s Restaurant på havnen i Sæby.

Frank og Bente Stjerne Størup har valgt at sælge restauranten med tilhørende café og butik til Jacob Jensen.

For Bente og ikke mindst Frank Størup er det med blandede følelser, at de nu afhænder restauranten, som Frank Størup startede i 2005.

Frank og Bente Størup ser frem til at få mere tid til hinanden i parrets hus i Riisskov, nu hvor de har besluttet at sælge Restaurant Frank's på Sæby Havn. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Året efter udvidede han med Frank’s i Kattegat Siloen på Frederikshavn Havn. I en hektisk periode drev den kreative kok og restauratør begge restauranter, og i 2010 modtog Frank Størup Frederikshavn Erhvervsråds Vækst & Vilje-pris som en anerkendelse af hans foretagsomhed og iværksætteri.

I januar 2011 lukkede Frank’s i siloen og siden har Frank Størup koncentreret sig om at drive restauranten i Sæby.

Hus i Riisskov

Bente Stjerne Størup arbejder i dag som lægesekretær i Aarhus. Ægteparret har købt hus i Riisskov, og det er ønsket om at få hverdagen til at hænge bedre sammen, der har ført til beslutningen om at sælge Frank’s.

- Der er meget kørsel frem og tilbage, og vi ses stort set kun i weekenden. Det er hårdt, og nu vil vi tilbringe mere tid sammen, siger Frank Størup, der endnu ikke ved, hvad han skal kaste sig over i fremtiden. - Jeg får nye idéer hver dag, men her og nu trækker jeg stikket og holder en tiltrængt arbejdsmæssig pause og give mig tid til at vente på det helt rigtige, siger 56-årige Frank Størup.

Jacob Jensen tager over

Jacob Jensen flytter sin fiskerestaurant over i Frank’s lokaler og ser frem til at få mere albuerum til både gæster og personale.

Bistroen bevares og udvides i Jacobs nuværende lokaler, mens hustruen Mette skal drive butikken i Frank’s.

- Der er elevator og i det hele taget bedre faciliteter, og på travle dage kan vi lave to buffet’er, så folk ikke skal stå i kø, siger Jacob Jensen.

Overtagelsen sker pr. 15. oktober, og 8. oktober er sidste åbningsdag hos Frank’s.

Alle, der har booket selskab eller fest hos Frank’s, kan trække vejret roligt, da alle aftaler overtages af den nye ejer af lokalerne på havnen i Sæby.

Fra Restaurant Frank’s er der udsigt over havnen i Sæby. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen