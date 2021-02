Jægere i knibe - får alligevel ikke nye skydebaner

SÆBY:Flere års ihærdigt forarbejde til etablering af riffel- og pistolskydebaner på Jagtcenter Nord ved Solsbæk syd for Sæby ser ud til at skulle starte forfra - hvis planerne nogensinde skal føres ud i livet.

På et plan- og miljøudvalgsmøde i Frederikshavn tirsdag afviste socialdemokraterne et initiativ fra Venstres Mette Hardam om at lade den kommunale forvaltning genoptage forhandlinger med Jagtcenter Nord om skydetider. Hun havde inden mødet haft kontakt med folk fra jagtforeningerne, som har erklæret sig villige til begrænsninger med skydefri påske , pinse og juli for at komme beboere og sommerhusejere i området i møde.

Hendes initiativ fik kun opbakning fra hendes partifælle, udvalgsformand Peter Sørensen.

Han har tidligere sammen med socialdemokraterne i plan- og miljøudvalget stemt for at afvise det lokalplanforslag, som ville give mulighed for udvidelse af skyttecenteret.

En rodet sagsbehandling er gået forud for, at et udvalgsflertal nu for anden gang vender tommelen ned for lokalplanen.

Først på et sent tidspunkt gik det op for udvalget, at kommunen slet ikke har mulighed for at håndhæve regelsæt for, hvornår der må skydes på banen.

Når en ny miljøgodkendelse er på plads, kan jagtforeningerne selv fastsætte skydetiderne, hvis de blot overholder Miljøstyrelsens andre krav.

- De juridiske muligheder for sikring af grundlaget for skydetider er udtømt, lød det socialdemokratiske udvalgsflertals begrundelse for at stoppe udvidelsen af banen.

Peter Sørensen ser ikke en reel risiko for, at jagtcenteret ensidigt vil ændre skydetiderne, selv om de har muligheden.

- Hvis vi indgår en aftale med jagtcenteret, så tror jeg på, at også en ny bestyrelse vil komme til kommunen med sine forslag.

- Der er, understreger han, en masse miljømæssige plusser ved at lade jægerne gennemføre deres planer.

De indbærer bl. a. opførelse af støjvolde og ændret skyderetning væk fra et naturområde, med bedre mulighed for opsamling af lerduer på en græsmark.

Udvalgets næstformand June Menne (S) fastslår, at socialdemokraterne ikke er ude på at hindre forbedringer af skyttecenteret.

- Men det er bare ikke nok at håbe på det bedste, når vi indgår aftaler om skydetider. Vi skal også have juridisk mulighed for at holde fast i dem. Derfor har vi h nu ikke andre muligheder end at sige nej til lokalplanen, når vi vil undgå risikoen for at belaste området med meget mere skydning årtier frem.

Hun mener tiden er til at ”ryste posen” evt. med udarbejdelse af en ny lokalplan med lavere støjgrænser.