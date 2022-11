Jan er sendt afsted af konen og vil være først i Løvbjerg

- Skal du have smør, spørger borgmester Birgit S. Hansen, mens hun og Jan Boye Nielsen venter på, at klokken bliver otte. Jan Boye Nielsen har ventet siden klokken seks i den bidende novemberblæst i Frederikshavns vestby. Han vil være den første kunde i den spritnye Løvbjerg og svarer borgmesteren.

- Jeg skal flere ting, min kone har givet mig en indkøbsseddel med, svarer Jan Boye Nielsen.

Borgmester Birgit S. Hansen klipper snoren og Løvbjerg åbner for første gang døren i Frederikshavn. Den første nye Løvbjerg butik i 11 år. Foto: Marianne Isen

Borgmesteren holder en kort tale og klipper snoren, og folk strømmer ind. De har stået i en enorm lang kø langs med hele parkeringspladsen, og har fået chokolade og kaffe.

Inden for i varmen tager de ansatte imod med et smil og et velkommen og så forærer de første kunder en lækker culottesteg.

Løvbjergs morgenfriske personale siger velkommen og forærer de første kunder en culottesteg. Foto: Marianne Isen

Andre kunder får en fin buket blomster og glæden lyser ud af personalet. Det gælder også den stolte chef for det hele.

- Det er 4268 dage siden Løvbjerg sidst åbnede en ny butik, siger administrerende direktør for hele Løvbjergkæden Jesper Due.

4268 dage svarer til 11 år, og Løvbjerg Frederikshavn er nr. 16 i kæden.

- Vi er så klar, og jeg er meget stolt over personalet og den her butik, fortæller Jesper Due.