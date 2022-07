Jannie er glad, når folk løber for hyggens og den gode sags skyld

STRANDBY:Jannie Lundby Andersen elsker selv at løbe og gerne langt. Hun har deltaget i mange løb - ofte på halvmaratondistancen.

Nu er hun i fuld gang med at arrangere et løb efter sit hjerte på flere måder. Hun samler ind til en hjertesag, og samtidig vil hun vise, hvor hyggeligt det kan være at løbe sammen. Hendes hjerte banker for løb, og 30. juli arrangerer hun Stafet For Livet Strandby Edition 2022.

Strandbys havnemiljø er en del af ruten, som i alt er på 2,38 kilometer. Foto: Kim Dahl Hansen

Hun er spændt på, om opbakningen bliver lige så god som i fjor, hvor de var over 100 deltagere.

I 2021 var det landsdækkende arrangement 24 timers løb Stafet For Livet, som i en årrække har fundet sted på Knivholt, aflyst på grund af corona. Derfor blev Jannie Lundby Andersen opfordret til at lave et Strandbyløb, som samlede ind til Kræftens Bekæmpelse. Det blev en stor succes, og de sendte 30.000 kroner af sted.

I år er Stafet for livet tilbage på Knivholt 27.-28.august. Derfor indgår løbet i Strandby på lørdag som et hold, der samler ind til Stafet For Livet i Frederikshavn. Jannies hold hedder Stafet For Livet Strandby Edition 2022.

Hun holder selv af deltage i løb, og fik en opfordring til at gentage Strandby-løbet, som hun fik stablet på benene i løbet af kort tid i sensommeren 2021. Foto: Kim Dahl Hansen

På Stafet for livets hjemmeside kan man læse, at Jannies løb har som mål at indsamle 25.000 kroner.

- Målet er lidt lavere denne gang, fordi 30. juli er midt i sommerferien, og vi måske bliver lidt færre deltagere end i 2021, men jeg håber, vi samler lige så mange penge ind igen i år.

Line er en fighter

At Jannie Lundby Andersen overhovedet blev involveret i indsamlingsløbet skyldes, at en tidligere kræftramt spurgte hende, om ikke det var en idé at lave sådan et indsamlingsløb.

Stafet for livet i Vendsyssel Stafet for Livet er et 24 timers løb, hvor man går og løber runder, som er sponsoreret. Overskuddet går til Kræftens Bekæmpelse.

I Brønderslev har der i år været Stafet For Livet 18-19. juni. Indsamlingsresultatet er netop offentliggjort. 244.434,51 kroner.

I Frederikshavn og Hjørring er der Stafet For Livet 27.-28. august

I Dronninglund holdes Stafet for Livet 3-4. september Kræftens Bekæmpelse VIS MERE

Line Kallehauge havde som fighter deltaget i Stafet For Livet i Frederikshavn, og da der i 2021 ikke var noget 24 timers løb, fik de i stedet arrangeret familie-løbet i Strandby. Det er også et rundeløb, hvor man løber eller går en rute på 2,38 kilometer rundt i Strandby. Startstedet er Rosendals Madhus på Havnevej.

Hun samarbejder med Alexander Nielsen fra Elling, der arbejder for Børnecancerfonden. Han blev selv kendt, da han som 15-årig arrangerede et indsamlingsløb til fordel for kræftramte børn. Han er medarrangør og er kommet med gode input.

Det er og var et stort arbejde at arrangere et løb, og Jannie Lundby Andersen er glad for, hvor stor opbakningen er fra sponsorerne i Strandby.

Gode depoter

- For mig er depoterne til sådan et løb vigtige. Der skal være gode ting til deltagerne, og alt har jeg fået sponsoreret. Det samme gælder medaljerne. For alle skal selvfølgelig have en medalje til minde.

Hun håber at se mange børn til start. At de får en god oplevelse ved at bevæge sig, at løb netop er for alle aldersgrupper, og at man sagtens kan deltage for hyggens skyld. Det handler om at være med. Løbet er planlagt til at vare fem timer med start klokken 10, og hun håber, at børn og voksne har lyst til at blive længe.

Løb uden bagkant

Som udgangspunkt slutter Strandbyløbet klokken 17, men hvis man vil fortsætte og samle flere penge ind, finder hun en løsning.

Og Jannie selv? Hun, der plejer at løbe et halvmaraton svarende til ni runder 30. juli?

- Måske det bliver til en omgang eller to mod retningen, så der kan tages nogle gode billeder af deltagerne. Som arrangør vil jeg gerne, at det hele klapper på pladsen og vil gerne selv være synlig for deltagerne.