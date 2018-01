Japaner til Vendsyssel Håndbold

HÅNDBOLD: Vendsyssel Håndbold får med øjeblikkelig virkning tilgang af en japansk spiller til klubbens 1. divisionshold, der kæmper for overlevelse.

Asahi Kasuya har spillet hos Hiroshima i den bedste japanske række, men via en agent har hun jagtet muligheden for at spille i Danmark.

- Jeg synes, at dansk håndbold er blandt det bedste i verden, og derfor er det Danmark, jeg har søgt i retning af. Jeg ønsker at være en bedre spiller og ser frem til en positiv udvikling i mit spil i Vendsyssel, udtaler hun i en pressemeddelelse.

Asahi Kasuya bor på Vendsyssel Sportscollege i Frederikshavn, og det bidrager til, at hun hurtigt kan blive integreret. Det er dog usikkert, hvornår spilleren får papirerne i orden til at optræde på Vendsyssels 1. divisionshold.

- Men vi synes, det er spændende at få tilknyttet en anden håndboldmæssig kultur, og vi får en lille og fodrap spiller, der har et godt blik på spillet. Det er vigtigt for os, at vi får mere fysik og struktur på hendes spil - uden at vi fjerner de styrker, hun besidder, lyder skudsmålet fra Vendsyssels bestyrelse.