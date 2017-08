Japansk verdenskunst til Skagen

SKAGEN: I anledningen af 150-året for det diplomatiske samarbejde mellem Japan og Danmark udstiller Kulturhus Kappelborg i Skagen den anerkendte japanske billedkunstner Kumi Machidas’ værker i perioden 12. august til 1. oktober 2017.

Alle er velkomne til fernisering lørdag den 12. august.

Mens det moderne Japan kommer til Skagen med Kumi Machidas udstilling, rejser historiske verdenskendte kunstværker af skagensmalerne til Japan.

Denne udveksling af kunst, kultur og historie mellem Danmark og Japan er en del af projektet Skagen til Japan - Japan til Skagen, der er et samarbejde mellem Skagens Kunstmuseer og Kulturhus Kappelborg.

Skagens kunstmuseer sendte tidligere på året dele af deres samling til Japan, hvor udstillingen på National Museum of Western Art i Tokyo havde 220.000 besøgende i perioden fra februar til maj.

Kumi Machidas udstilling på Kappelborg hedder Japanske Streger.

På udstillingen, der er kurateret specielt til Kappelborg, viser hun både maleri, tegning og tryk, og det vil være muligt at købe malerier og grafiske værker, som stammer fra Kumi Machidas private samling. Machida fik sit gennembrud, da hun vandt førsteprisen i The Sovereign Asian Art Prize i 2007.

Hendes streg er ved første øjekast enkel, men intet er helt, hvad det giver sig ud for, når Machida udforsker menneskelige relationer, vores blik på os selv, hinanden og vores plads i verden.

I værkerne er linjen det primære element udført med ekstrem præcision og klarhed, der står i skærende kontrast til de ofte uhåndgribeligt urovækkende emner, der træder frem via menneskelige figurer, som ikke umiddelbart kan aflæses som mænd eller kvinder, voksne eller børn.

Kumi Machida er uddannet i nihonga, traditionel japansk maleri, på Tama Art University i Tokyo.

Siden sin afgang har hun redefineret nihonga-stilen og fundet sit eget udtryk - som langt fra er traditionelt. Hendes malerier er sort tusch på morbærpapir med en meget raffineret, men sparsom brug af blandt andet guldfolie og farvet pigment. Machida er repræsenteret i MoMas samling i New York og på Museum of Contemporary Art i Tokyo, såvel som i private samlinger i Japan og i udlandet. I 2008 udstillede hun på Louisiana og på Kestnergesellschaft i Hannover. Hendes værker var repræsenteret på BYEBYE KITTY!!! i New York i 2011. De seneste år har hun udstillet i bl.a. London, Paris, Wien og på adskillige udstillinger i Japan. Og nu kommer hun til Skagen.

Udstillingen åbnes af borgmester Birgit Stenbak Hansen, Frederikshavn Kommune og Deputy Head of Mission Mr. Yoshifumi Sasatani.

Arrangør er Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Skagens Kunstmuseer og Frederikshavn Kommune.​

​​