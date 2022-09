Jeanette fejrer sit jubilæum i to dage med gratis mad og drikke til alle

FREDERIKSHAVN:Butikschef Jeanette Mogensbæk har lørdag 1. oktober været ansat ti år i Tøjeksperten. Tidligere hed forretningen Bonnesen, men da de flyttede over på den anden side af pladsen, ændrede hun navnet til Tøjeksperten.

- 24. september 2021 flyttede vi ind her i Søndergade 4, så det er et år siden. Det kan vi også fejre, siger Jeanette Mogensbæk med et smil. For hun kan lide, at der er gang i gaden.

Derfor har hun tænkt sig at invitere til fest og gode tilbud både på selve dagen og dagen før.

- Fredag 30.september inviterer vi på pølser og øl fra klokken 12 og lørdag 1. oktober har jeg bestilt kagemand, som alle også er velkomne til at få et stykke af. Det sker fra klokken 10, siger Jeanette Mogensbæk.

Hun brænder for sin by og sin midtby, og foruden en travl hverdag som butikschef i en herretøjsforretning finder Jeanette også tid til bestyrelsesarbejde i Handelsstandsforeningen Frederik. Før hun kom i bestyrelen var hun med i foreningens aktivitetsudvalg.

Så har du lyst til at sige tillykke, kig indenfor. Og skulle du have lyst til at købe tre stykker tøj for to stykkers pris bliver det også en del af festen både fredag og lørdag.