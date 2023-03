Jesper og Kasper fra nordjysk restaurant kreerede retter til kronprinsparret

SKAGEN:Jesper C. Winther er netop landet i Danmark efter en uge som kongelig kok i Indien i forbindelse med det store danske erhvervsfremstød, hvor kronprins Frederik og kronprinsesse Mary var i spidsen.

- Det var en kæmpe oplevelse, og samarbejdet med de indiske kokke var vildt sjovt, fortæller han.

Jesper C. Winther ejer Skagen Fiskerestaurant, der har afdelinger i Skagen, Aalborg og København.

Skagen Fiskerestaurant blev bedt om at lave kanapeerne, forretten og desserten til den store festmiddag.

Her ses hele menukortet, som de 400 gæster fik præsenteret i Indien, og hovedretten var en vegetarisk indisk ret, mens dessert med havtorn er kendt her i Nordjylland. Privatfoto

Middagen blev holdt i forbindelse med af det grønne erhvervsfremstød, som har fokus på vand og energi i Indien. Kronprinsparret var aftenens æresgæster - udover de 400 øvrige inviterede gæster. Blandt middagsgæsterne var danske ministre og kendte erhvervsfolk fra firmaer som Danfoss og A.P. Møller.

400 gæster fik som forret serveret græskarsuppe, som Jesper C. Winther og køkkenchef Kasper K. Christiansen, komponerede. Privatfoto

Maden blev lavet i samarbejde mellem Skagen Fiskerestaurant samt ITC hotels head chef Rajdeep Kapoor og hans team.

- Vi var 40 kokke og virkelig mange tjenere. Der var fire-fem gange så mange tjenere, som til et tilsvarende arrangement i Danmark, vurderer indehaveren af Skagen Fiskerestaurant.

I køkkenet blev de danske retter serveret til fire prøvemiddage, inden den endelige middag mandag aften.

- Man kunne godt mærke, at inderne var spændte på middagen, fordi kronprinsparret deltog. Det med ministre og erhvervsfolk har de prøvet tit, men royal deltagelse var noget særligt.

Havtorn er kendt fra Skagen og blev brugt i en mousse til desserten, som inderne og kronprinseparret sluttede Grand Dinner af med. Privatfoto

Selv har Jesper C. Winther som yngre været tæt på kronprins Frederik. Skagboen var kok på kongeskibet Dannebrog for cirka 20 år siden, men det er dog var en forbindelse af nyere dato, der bragte ham og køkkenchef Kasper K. Christiansen til Indien.

- Jeg har i Skagen mødtes med en indisk familie, der gør forretninger i Danmark. På et tidspunkt talte vi om dette erhvervsfremstød, og jeg sagde mest i sjov, at de kunne bare ringe, hvis jeg skulle være med til at skabe Grand Dinner.

Jesper C. Winther eget foto af kronprinsparret, udenrigsministeren og klimaministeren ved den store middag, som Danmarks ambassade i Indien var vært for. Privatfoto

For tre måneder siden blev han så kontaktet.

Den danske ambassadør i Indien, Freddy Svane, som var vært med middagen, kendte den indiske familie, der havde været på fiskerestauranten i Skagen.

Derfor sørgede Jesper C. Winther mandag aften for, at 400 gæster fra Danmark og Indien fik en middag med inspiration fra det nordjyske og det indiske køkken.