Johan med eget firma: Synes man er forpligtet til at hjælpe

SÆBY - Jeg synes, man er forpligtet til at hjælpe med at lære andre op. Jeg er selv udlært i et enkeltmandsfirma, altså bare mester og mig, og jeg kan huske, at det klart var i praktikken, jeg lærte mest. Derudover er der færre og færre uddannede derude, og måske står jeg selv om nogle år og mangler kvalificeret arbejdskraft.

Det fortæller tømrermester Johan Skov, mens han selv og lærlingen Benjamin Rydal Jensen arbejder på et nyt tag lidt nord for Ålbæk.

30-årige Johan Skov er egentlig født og opvokset på Nordfyn, men kærligheden har ført ham til Sæby, hvor han har boet sammen med sin kæreste de seneste to og et halvt år.

- Jeg blev selv uddannet tømrer i 2014, og brugte en håndfuld år som rejsemontør. Mest i Norden men også Spanien og Grønland. Men for et par år siden begyndte lysten til at være selvstændig at melde sig, og sidste år tog det endnu mere fart på, siger Johan Skov.

Som nu er mester i eget tømrerfirma med base og et mindre værksted i Sæby.

Johan Skov flyttede til Sæby for 2,5 år siden, og har startet sig eget firma: Skovs Tømrer og Snedker. Foto: Jakob Frey

- Vi laver alt det gængse tømrerarbejde såsom tage, gulve, lofter, isolering, vinduer og så videre. Men også forefaldende snedkerarbejde. For eksempel bageforme - mange bager i træforme ligesom i gamle dage. Jeg laver også plankeborde og skriveborde og den slags, oplyser Johan Skov.

Føler sig heldig

Firmaet er hans eget, og for lidt tid siden fik han så sin lærling.

20-årige Benjamin Rydal Jensen fra Frederikshavn har været hos Johan et par måneder nu.

- Jeg føler mig heldig, for det er ikke altid let at finde en læreplads. Jeg har selv været i fire måneders skolepraktik, og da søgte jeg minimum to steder hver eneste uge, og mellem december og januar var jeg oppe på omkring 25, siger den unge mand, der skal i skole igen til oktober.

Det tager tre og et halvt år at blive tømrer. Af den tid er omkring 30 uger på skolen, mens resten foregår med praktikken.

Johan og Benjamin venter på en omgang nye tagsten, da vi møder dem. De skal lægge nogle af de sidste hænder på et fire-fem uger langt projekt med at lave nyt undertag, ny isolering og et nyt tag.

- Det er jo et dejligt afvekslende arbejde, og det er spændende at lave forskellige ting. Uanset om det er renoveringer eller nybygninger, som for eksempel annekser og garage, siger Johan Skov, som i øvrigt selv lige har købt en gammel 60'er villa.

- Ja, det var nok et håndværkertilbud, for den skal have en større tur, runder han af med et lille grin.

Navnet på Johans virksomhed er i øvrigt opkaldt efter ham selv: Skovs Tømrer og Snedker.