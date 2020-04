Jubel i nord: Det Musiske Hus er endnu engang udpeget som regionalt spillested

FREDERIKSHAVN:Udviklingen af nordjyske musiktalenter og det nordjyske musikmiljø får igen opbakning fra Statens Kunstfond, som for fjerde gang udpeger Det Musiske Hus i Frederikshavn som regionalt spillested.

Høj kvalitet

Det Musiske Hus i Frederikshavn blev i 2009 for første gang udpeget som regionalt spillested med støtte fra Statens Kunstfond og har i 10 år varetaget ansvaret for at præsentere koncerter af høj kunstnerisk kvalitet inden for den rytmiske genre og for udvikling af vækstlagene inden for den nordjyske musikscene.

Nu har Frederikshavns kulturhus og hele Vendsyssels spillested for fjerde gang opnået status som regionalt spillested. Det betyder, at udviklingen af talenter og det nordjyske musikmiljø kan fortsætte de kommende fire år, siger Jens Ole Amstrup, musik- og udviklingschef i Det Musiske Hus.

Stor betydning

Det har meget stor betydning for den rytmiske musik i Danmark, at der også eksisterer et regionalt spillested i Vendsyssel, siger musik- og udviklingschef Jens Ole Amstrup. Privatfoto

- Det har meget stor betydning for den rytmiske musik i Danmark, at der også eksisterer et regionalt spillested i Vendsyssel. Den lille fortælling er samtidig den store historie. Og det kan sangskrivning, talentarbejde og musikken som kunstart være med til at fremme. Jeg ønsker alle tillykke med udpegningen, for vi skal huske, at et regionalt spillested jo også betyder, at vi kan opleve koncerter med dansk og udenlandsk musik, som ellers ikke ville lægge vejen forbi Maskinhallen, Det Musiske Hus eller andre spillesteder/foreninger, som det regionale spillested i Frederikshavn har tæt samarbejde med, siger Jens Ole Amstrup.

Festivaler og Lydkanten

Det Musiske Hus har som regionalt spillested blandt andet igangsat festivaler, turnéer og musikplatforme som eksempelvis Lydkanten, der gennem en årrække har skabt udvikling i den nordjyske musik og de nordjyske musikmiljøer via et talentforløb, der uddanner, opkvalificerer og forbinder musiktalenterne foran og bag scenen.

Det Musiske Hus er som det eneste regionale spillested i Vendsyssel et arnested for udklækningen af nye, unge talenter, nye musikplatforme og udbuddet af rytmiske koncerter af høj kvalitet. Derfor er har det stor betydning for landsdelen og for Frederikshavn Kommune, at Det Musiske Hus fastholder sin status som regionalt spillested.

En kæmpe gevinst

- Det at blive udpeget som regionalt spillested for tredje gang er en kæmpe gevinst for Frederikshavn Kommune. Ikke alene får det nordjyske fyrtårn lejlighed til at fortsætte den gode talentudvikling og derigennem sætte Vendsyssel på det musikalske Danmarkskort. Udpegningen og ekstra fire år giver også ro til at fastholde det høje kunstneriske niveau og tid til at sætte nye skibe i søen til glæde for musikere, publikum - ja hele kulturen, siger Mette Hardam (V), formand for kultur- og fritidsudvalget, Frederikshavn Kommune.

Netop godkendt

Kultur- og fritidsudvalget har netop godkendt Frederikshavn Kommunes nye kultur- og fritidsvision “Noget for alle, når vi har fri”. - Visionen har fire fokuspunkter: stolthed - fællesskab - frivillighed og nysgerrighed. Og alle fire punkter bliver til fulde indfriet i samarbejdet omkring Det Musiske Hus, siger Mette Hardam.

De regionale spillesteder i Danmark udpeges for fire år ad gangen på baggrund af spillestedets strategi og en ansøgning til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Det er en forudsætning, at spillestedet modtager et substantielt kommunalt tilskud til musikdriften. Det Musiske Hus modtager støtte fra Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune.

De regionale spillesteder skal under normale forhold leve op til krav om antal koncerter og antallet af publikummer i løbet af et år for at kunne modtage tilskud fra Statens Kunstfond. Men som konsekvens af corona-krisen har Statens Kunstfond valgt at fravige disse krav.