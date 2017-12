Julefest på skolen i Jerup på søndag

Der kaldes nu til julemarked i Jerup Landsbycenter på Privatskolen I Jerup, søndag 3. december kl. 10-16.

Skolens gange og klasselokaler vil være fyldt med hyggelige boder fra lokale udstillere, og der vil være rig mulighed for at købe gaveartikler, kunsthåndværk, julepynt, beklædning, loppefund, spiselige lækkerier og meget, meget mere.

I elevernes julecafé sælger de kaffe, kage, gløgg og æbleskiver; og man kan prøve heldet i det amerikanske lotteri.

Børnene kan besøge nissemors pebernøddeværksted i skolekøkkenet og hjælpe til med bagningen.

Jerup IF har omdannet idrætshallen til et stort spændende aktivitetscenter, hvor børn og voksne for små penge kan prøver kræfter med bumper balls, sumodragter og skyde juleglæden ind i hinanden med nerfguns på en handlebane.

Der er lagt op til, at der skal brændes en masse energi af.

Årets juletræ kan købes af vores venlige juletræssælgere i skolegården.

Mellem kl. 12 og kl.14 holder Frederikshavn Brandvæsen med en stor brandbil i skolegården og der er mulighed for at komme op i den - og måske endda tænde for blinket.

Julemanden kigger forbi kl. 15.15, og herefter vil vi i samlet flok gå over til byens gamle Brugs, hvor juletræet tændes og julemanden deler juleposer ud til alle de artige børn.

Julemarkedet er lavet i samarbejde mellem Jerup Landsby center, Privatskolen i Jerup, Jerup IF og øvrige foreninger.