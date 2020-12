Julegave, der varmer: Penge tilbage til skagboerne

SKAGEN:En kombination af gunstig udvikling i el- og gaspriser samt effekten af den ny varmepumpe betyder, at Skagen Varmeværk sænker prisen til næste år og tilbagefører en del af a conto-betalingen for i år.

For et gennemsnitligt enfamilieshus i Skagen er der udsigt til at få en tilbagebetaling for varme på ca. 1100 kroner for 2020.

Beløbet modregnes i første a conto-rate i 2021.

Her vil varmeprisen samtidig være sænket med 20 kr. pr. MWh., svarende til cirka ni procent.

Skagen Varmeværk har gennem mange år fulgt en strategi om at have flere energikilder til rådighed – naturgas, el og overskudsvarme fra bl.a. fiskeindustrien.

Det giver dels stor forsyningssikkerhed, dels mulighed for at veksle mellem energikilderne alt efter, hvordan priserne udvikler sig.

Grønneste og billigste

Målet er at levere den grønneste og billigste varme til skagboerne. I 2020 har varmeværket yderligere investeret i varmepumper.

- Vores nye varmepumper, som vi tog i brug 19. maj, fungerer perfekt og har allerede i år leveret 15.000 MWh, hvilket udgør næsten en fjerdedel af vores produktion af varme. Varmepumpen er vores sikkerhed for, at vi også i de kommende år kan levere billig og bæredygtig varme til vores forbrugere, siger bestyrelsesformand i Skagen Varmeværk, Thomas Rasmussen.

Blandt de billigste

Skagen Varmeværk er blandt de ni procent billigste af Danmarks ca. 400 varmeværker, og også i 2019 fik forbrugerne penge tilbage. Det er forventningen, at man kan holde den lave varmepris også fremover.

- I 2020 har vi haft medvind i form at gunstig udvikling i både gas- og elpris. Samtidig har vi haft en problemfri ibrugtagning af varmepumpen. I løbet af året er el-afgiften blevet nedsat to gange, hvilket har gjort varmepumpen endnu mere fordelagtig, siger direktør i Skagen Varmeværk, Jan Diget.

De kommende år vil varmepumpen levere en større del af varmen til Skagen Varmeværks 2700 kunder, hvorved brugen af naturgas kan reduceres.

Derved bliver varmeforsyningen i Danmarks nordligste by både billigere og mere miljøvenlig.