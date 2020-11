Julelys i øjnene: Lærere overraskede tilbagevendte elever med julemusik og pebernødder

FREDERIKSHAVN:Dannebrog var hejst helt til himmels, og det flagrede som fornemt krydderi til kontrastens skær i den ellers bidende kolde novembervind, der efterhånden har bidt sig ind under huden på mange nordjyder.

Mandag var der en aldeles god grund til, at føromtalte flag - der faldt fra himlen efter slaget ved Lyndanisse i 1219 - steg op. Her var der nemlig taget initiativ til en større happening på havnebyens største uddannelsesinstitution.

Herunder kan du se, hvilket syn, der mødte eleverne på Frederikshavn Gymnasium, da de mødte ind mandag morgen.

Lærerne på Frederikshavn Gymnasium var frivilligt taget lidt tidligere på arbejde mandag. Fotos: Kim Dahl Hansen

Da landets socialdemokratiske statsminister, Mette Frederiksen, annoncerede nedlukninger for syv nordjyske kommuner, gik dette også ud over undervisningen på gymnasiet.

Nu er eleverne dog vendt tilbage på skolebænken efter et to uger langt forløb med online-undervisning og en rutineløs hverdag. Tilbagevenden bringer også glæde frem hos flertallet af de

- Jeg syntes, det har været fesent med online-undervisning. Det gør det langt sværere at diskutere emner via Skype, end når vi sidder i et klasselokale, siger 20-årige Niels Yding Kooij, elevrådsformand, der går i 3. g på Frederikshavn Gymnasium, der uddyber.

- Lærerne har langt nemmere ved at mærke os elever, når vi sidder i det samme lokale, og det gør, ifølge mig, undervisningen bedre, når de fysiske rammer også er til stede, mener elevrådsformanden.

Og det fejrede lærerne fra den tidlige morgenstund ved at overraske de tilbagevendte gymnasieelever med julemusik, pebernødder og skilte, der understregede lærernes glæde for at se eleverne igen.

- Det giver lige dagen lidt ekstra. Der har været en rigtig god stemning, og det var vældig hyggeligt at blive modtaget så godt, supplerer Niels Yding Kooij.