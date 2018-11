Julemanden måtte vente: Brandvæsnet kørte til brand

SÆBY: Julen var ved at komme i fare i Sæby søndag, da træet på Torvet skulle tændes. Brandvæsnet, der havde stillet stigevognen til rådighed for den rødklædte herre, måtte nemlig forlade Sæby i al hast, da der indløb en melding om brand i en lejlighed i Frederikshavn.

For den slags er naturligvis vigtigere end at få tændt et juletræ.

Heldigvis for alle involverede parter kunne stigevognen dog hurtigt vende tilbage til Sæby og redde julen. Branden viste sig nemlig ikke at være noget stort, så træet blev tændt så godt som efter planen - og julen reddet.