Jyllands dyreste sommerhus

SKAGEN: Lurer man ind over hækkene i Skagens haver, vil man sikkert i rigtig mange tilfælde kunne få øje på den klassiske hvide havebænk med de karakteristiske kryds i ryglænet.

Ligesom man ved et blik ind i kystbyens spisekroge sikkert også vil kunne spotte ganske mange børnestole med de velkendte to etager, der kan vokse i takt med krop, ben og arme.

Én, der derimod fremover kan blive svær at få et glimt af, er manden, der står bag begge de ikoniske møbler som stifter af design-virksomheden Trip Trap, Ib Møller.

Sammen med sin kone har den multirige design-konge nemlig sat sit sommerhus - kaldet Hollænderhuset - til salg i første række til havet i Skagens gamle bydel.

Og med en kvadratmeterpris på 127.167 kroner og en bolig, der er 173 kvadratmeter stor, ender ejendommens pris på runde 22 millioner kroner.

Det gør ejendommen til den dyreste, der for øjeblikket er udbudt til salg i Jylland - og til landets samlet set femtedyreste sommerhus på markedet. Det skriver boliga.dk.

Traditionelt er det da heller ikke kun i uge 29, at Skagen er med i kampen om liebhavernes gunst. Sammen med Hornbæk og Tisvildeleje i Nordsjælland er det nemlig de steder i landet, der med kvadratmeterpriser helt oppe over 26.000 kroner er de dyreste at købe fritids-kvadratmeterne.

Det er liebhavermægleren Lützau, der har ejendommen til salg, og ifølge salgsopstillingen har Hollænderhuset, der er ganske velkendt i området, været i familiens eje siden 1977.

De mange kvadratmeter fordeler sig på køkken, et stort alrum, flere soveværelser og blandt andet også tre stuer en suite.

Udsigten er over bølgerne i Skagerak, der sidste år også blev det nye navn på den verdensomspændende møbel-virksomhed, der ikke længere er i Møllers eje.

Se huset her: