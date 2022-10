Kæmpe byggeboom: Nu er det første spadestik til 360 nye boliger taget

SÆBY:Boligprojektet Sæby Bakker med 360 boliger blev forsinket med godt et halvt år, efter en borger havde klaget over byggeriet til Naturklagenævnet.

Sæby Bakker ApS har foretaget det første spadestik for at fejre den officielle igangsætning af opførelsen af 56 rækkehuse.

De første huse forventes at blive indflytningsklar til sommeren 2023.

Af de 360 boliger i projekt Sæby Bakker bliver langt de fleste til udlejning.

- Efter den seneste tids rentestigning oplever vi en endnu større interesse for leje af nye klimavenlige boliger og ikke mindst rækkehuse i Sæby Bakker, siger medejer af Sæby Bakker ApS, Peter Sørensen.

Udviklingschef Michael Thomsen fra ejendomsudviklingsfirmaet Innovater A/S samt direktør Jens Nielsen og medejer Peter Sørensen i Sæby Bakker ApS Foto: Tommy Thomsen

- Etape 1, som udgøres af 56 rækkehuse, blev i perioden december 2021 og januar 2022 lejet ud, og der er over sommeren skrevet 40 potentielle lejere på venteliste, fortæller Lars Jensen fra EDC Sæby, der forestår udlejning og salg af boliger og grunde i Sæby Bakker.

Det er tømrerfirmaet Ulrik Bisgaard fra Frederikshavn, der har fået opgaven i totalentreprise.

Peter Sørensen oplyser, at etape 2 og 3 med i alt 82 boliger er overdraget til ejendomsudviklingsfirmaet Innovater A/S.

Udviklingschef hos Innovater A/S, Michael Thomsen siger, at de vil udnytte momentum for at flytte til Sæby, og at de allerede har søgt Frederikshavn Kommune om byggetilladelse.

- Vi glæder os til at komme i gang med projektering og opførelse af nye og tidssvarende rækkehuse, som vi forventer vil stå færdige i løbet af 2024, oplyser Michael Thomsen.

Direktør for Sæby Bakker ApS, Jens Nielsen, nævnte i sin velkomsttale, at salget er gået langt hurtigere end de havde drømt om.

- Det er nu også et fantastisk område og en dejlig by, som de nye beboere kan glæde sig til at flytte til, sagde Jens Nielsen, der også havde stor ros tilovers for alle samarbejdspartnere.

Enkelte af de kommende naboer var også mødt op til fejringen. Her ses Andreas Skovbak med sin 3-årige datter Alberte der sammen med hustru og yngste datter forventer at påbegynde opførelsen af deres nye hus til maj - juni 2023 Foto: Tommy Thomsen

Borgmester Birgit S. Hansen benyttede lejligheden til at rose projektet, som vil være et stort aktiv for Frederikshavn Kommune og Sæby i særdeleshed.

- Vi vil gerne være flere som kan fylde vores skoler og idrætsforeninger, som også kan smitte positivt af på handlen.

- Det er ligeledes dejligt, at det ikke kun er os lokale, som tror på kommunens fremtid, men også at seriøse investorer udefra kan se en god forretning her, udtalte Birgit S. Hansen.

Når de tre første etaper står færdig, går byggeriet af treetages terrassehuse længst mod vest i gang, og der er et seniorbofællesskab med 65 boliger samt 135 udsigtsboliger på tegnebrættet.

Entreprenørfirmaet Svend Aage Christiansen A/S er i øjeblikket i gang med at byggemodne 27 parcelhusgrunde, hvoraf EDC Sæby på nuværende tidspunkt har solgt 10.

Hele byggeprojekt Sæby Bakker vil komme til at udgøre cirka 15 hektar, der tidligere har været landbrugsjord som tilhørte gårdejer Flemming Gadensgaard.