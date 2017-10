Kæmpe ophugning uden miljøvurdering

FREDERIKSHAVN: Der bliver ikke foretaget en miljøvurdering, en såkaldt VVM, for etableringen af det store anlæg til ophugning af skibe og boreplatforme på Frederikshavn Havn.

Det amerikanske selskab Modern American Recycling Services (MARS) forventer at kunne ophugge op imod 200.000 ton skrot om året, og plan- og miljøudvalget har tidligere besluttet, at kommunens egen miljøscreening er tilstrækkelig.

Den sag havde Enhedslisten bragt i byrådet, men partiet fik kun opbakning fra SF til et krav om en VVM.

Skifergas og skrotning

Byrådsmedlem Ida Skov (EL) undrede sig over, hvorfor Frederikshavn Kommune i 2013 insisterede på en VVM, da det franske selskab Total borede efter skifergas på en mark vest for Dybvad, men nu helt afviser en VVM for en virksomhed, der arbejder med så store mængder skrot, herunder radioaktivt materiale, asbest og andre giftige stoffer.

Og hvis ikke man bør forlange en VVM i dette tilfælde, hvornår er det så, det giver mening, spurgte Ida Skov.

Udvalgsformand: Alt er undersøgt...

Anders Brandt Sørensen (S), formand for plan- og miljøudvalget, fastholdt, at en VVM ikke vil kunne give ny viden.

- Vores screening har undersøgt alle forhold. En VVM er ikke en trylleformular, der kan bringe nye oplysninger frem. Der er styr på det, forsikrede plan- og miljøudvalgsformanden.

MARS forventer at tilføre omkring 100-150 nye arbejdspladser til Frederikshavn, hovedsageligt ufaglært arbejdskraft, og det er der brug for i Frederikshavn.