Kæmpefærge vækker opsigt i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN. Den store DFDS-færge Pearl Seaways ligger til kaj ved siden af Kattegat-siloen i havnen i Frederikshavn, og det har vakt opsigt blandt i hvert fald nogle besøgende i havnen.

Men faktisk har færgen opholdt sig i havnen i Frederikshavn længe - nu er den bare flyttet til en mere synlig position.

På grund af corona-pandemien indstillede DFDS sejladsen mellem Frederikshavn og Oslo midlertidigt, og derfor lå færgen stille i sit færgeleje i Frederikshavn.

Nu skal færgelejet i stedet bruges af færgen Stena Vinga på ruten fra Frederikshavn til Göteborg, og derfor måtte den store DFDS-færge flyttes til Andelskajen.

Om knap tre uger flyttes Pearl Seaways igen, da DFDS-færgen skal på værft.

- Det er helt almindelig havneaktivitet, siger operations- og projektchef Kim Nielsen fra Frederikshavn Havn.

Som selv er glad for synet af den store DFDS-færge ved siden af Kattegat-siloen.

- Vi synes, det ser godt ud, når Pearl Seaways ligger dér, bemærker han.

DFDS oplyser i en mail, at Pearl Seaways - som er den ene af DFDS' to Oslo-færger - har befundet sig i Frederikshavn siden midt i januar.

Færgen skal på værft Fayard-værftet Munkebo på Fyn fra 27. marts til og med 20. april. Det er normal rutine hvert andet år for at sikre, at færgen lever op til myndighedernes sikkerhedskrav.

Så snart corona-situationen igen gør det muligt, vil færgen igen blive indsat på ruten til Oslo, skriver DFDS.

M/S Pearl Seaways - bygget i Finland Færgen Pearl Seaways blev bygget i 1989 på et værft i Turku i Finland. Dengang hed skibet "Athena". Det blev ombygget i 2001, hvor DFDS indsatte færgen på ruten København-Oslo. Fra 2020 udvidede DFDS ruten, å den nu går fra København via Frederikshaavn til Oslo. Færgen er 178 meter lang, 34 meter bred, har 702 kahytter og kan medføre 1832 passagerer og 320 biler. Kilde: Wikipedia og dfds.com VIS MERE

DFDS-færgen Pearl Seaways fylder godt i havnen. Foto: Bente Poder