Kæmpefugl set over Skagen

SKAGEN:Du kender måske bedst gribbe fra western-film, hvor synet af de cirklende kæmpefugle indvarsler død; gerne langtrukken, lidelsesfuld død. Helt så galt var det ikke over Skagen i går, hvor heldige ornitologer og birdere fik et glip af den enorme gåsegrib, der lod sig se over Grenen.

Det er Skagen Fuglestation, der melder gåsegrib, fortæller Simon Christiansen fra Dansk Ornitologisk Forening.

Selv om gåsegribbe ikke er hverdagskost i Danmark, så er de heller ikke helt så store sensationer, som de var engang. Om det går med dem som med hav- og kongeørne, der indtil for nylig var et endog meget sjældent syn i Danmark, er ikke til at vide, men ørnene, specielt havørnen, har i den grad slået rod i Danmark.

Faktisk er det anden gang i år, at der er set gåsegrib på de kanter. Første gang var 27. april over Hulsig, anden gang altså mandag, hvor mange fik set den kæmpestore fugl.

Gåsegribben er med sit vingefang på op til 2,7-2,8 meter større end havørnen, der er Danmarks største vildtlevende fugl. Havørnen, der malende kaldes for "den flyvende dør" på grund af sit meget firkantede udseende, når vingerne er foldet helt ud, når et vingefang på knap 2,5 meter.

I 2021 var der også en gåsegrib, der lagde vejen forbi Skagen i begyndelsen af maj og før da også i juni 2019.

Simon Christensen fortæller, at gåsegribben allerede har forladt Skagen igen, og formentlig er fløjet sydpå igen, så hvis man et eller andet sted på himlen over Jylland ser en usædvanligt stor fugl, så er der kryds ved gåsegrib.