Kæmpeprojekt udsat: Tyra-feltet bliver ikke færdigt til tiden

FREDERIKSHAVN:Det franske olieselskab, Total, der står for genopbygningen af Tyra oplyser, at der er forsinkelser med byggearbejdet på grund af covid-19-pandemien. Som et resultat heraf, er den første produktion udsat til 2023. Meddelelsen bakkes op af en pressemeddelelse fra en af de øvrige operatører, det norske olieselskab, Noreco.

Det danske undergrundskonsortium, der står for det overordnede arbejde på Tyra-genopbygningen, er et samarbejde mellem tre operatører: Total, Noreco og Nordsøfonden, der henholdsvis ejer 43,2, 36,8 og 20 procent af konsortiet.

Vi har på NORDJYSKE flere gange skrevet om de enorme boreplatforme. Blandt andet i august, hvor man kunne læse, at den 14.000 ton tunge boreplatform, Tyra Øst, i ly af nattens mulm og mærke blev fragtet på plads på havnen i Frederikshavn.

2023 i stedet for 2022

Noreco, der som nævnt er en af de tre operatører, oplyser i en pressemeddelelse, at den første produktion fra Tyra-projektet nu først forventes færdigt i andet kvartal i 2023 i stedet for 2022, der oprindeligt var målet. Det er en direkte konsekvens af covid-19-pandemien, oplyser den ene af de tre operatører.

Noreco oplyser i samme øjemed, at projektet på trods af udsættelsen dog holder sig inden for den oprindelige budgetramme.

Tyra-feltet er det største af sin slags i det danske Nordsø-territorie. Tyra-feltets anlæg har siden 1987 været den vigtigste forsyningskilde til danske og svenske gasforbrugere. Nedlukningen skyldes, at Tyra-feltets anlæg siden etablering er sunket med omtrent fem meter. Imens Tyra-feltet er ude af drift, vil gasforsyningen til danske forbrugere blive leveret fra Tyskland.

Der er voksende fare for, at en såkaldt '100 års-bølge' kan ramme feltet. Det er grunden til at Tyra bliver genopbygget, for at der fortsat kan hentes gas op i den danske del af Nordsøen.