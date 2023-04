Kajakklub har investeret tusindvis af kroner i en tryg og sikker bro

Frederikshavn Kajakklub i Rønnerhavnen startede for et par år siden et projekt, hvor folk med handicap kunne ro sammen med en af klubbens medlemmer i en toer-kajak.

Johnny Søttrup Christensen er meget tilfreds med resultatet og takkede de mange, der har gjort den handicapvenlige bro til virkelighed. Privatfoto

Det var Johnny Søttrup Christensen, der fik ideen, og han startede i 2021 med at ro sammen med Susanne Lindum Karlsen, der døjer med at gå.

Susanne Lindum Karlsen er handicappet og ror sammen med Johnny Søttrup Christensen, og det var deres erfaringer, der satte gang i projektet med en ny handicapvenlig bro. Arkivfoto

Men det viste sig hurtigt, at kajakklubbens anløbsbro og adgangsforholdene ikke var særlig handicapvenlige.

- Derfor gik vi i gang med at undersøge mulighederne for en helt ny bro, og i den forbindelse fik jeg kontakt til Tommy Bloch-Larsen, der har firmaet Bloch Både i Dronninglund, fortæller Johnny Søttrup Christensen.

Tommy Bloch-Larsen er professionel bådebygger, og han foreslog noget helt nyt.

Han ville konstruere en bro i glasfiber, som var meget stabil og handicapvenlig.

Broen i Frederikshavn er den første af sin slags og en prototype.

Tommy Bloch-Larsen har lavet en bro, der er ti meter lang og 2,5 meter bred og vejer 700 kilo.

Frederikshavn Kajakklub har investeret i en bro, der giver tryggere adgang til vandet. Privatfoto

Inde midt i broen er der lavet en særlig indsejling, som kajakroerne kan sejle ind i og have støtte på begge sider. Det er en løsning, som gør det meget nemmere, at komme ind og ud af kajakken, fordi den ikke kan vælte.

Tommy Bloch-Larsen fra Bloch Både i Dronninglund satser på at gøre brobyggeri til et nyt forretningsområde. Privatfoto

Håbet for Tommy Bloch-Larsen er, at Bloch Både fremover kommer til at lave flere forskellige broer og dermed har fundet et nyt forretningsområde.

Bloch Både i Dronninglund fik transporteret den 10 meter lange og 700 kilo tunge bro til Frederikshavn på denne lastbil. Privatfoto

Forleden ankom den nye bro til Rønnerhavnen på en kæmpe lastbil.

Broen ankom 1. april og blev monteret, så den var klar til indvielse samme eftermiddag. Privatfoto

Det skete i forbindelse med standerhejsningen lørdag 1.april i Frederikshavn Kajakklub, som i år var ekstra festlig.

Man havde inviteret gæster, som repræsenterede de sponsorer, som har finansieret broen. Et projekt til en samlet pris på 150.000 kroner. Og så blev der klippet to snore. En til det nye gangareal ned til havnebassinet og en til selve broen.

Karl Erik Slynge fra Trigon og Karsten Thomsen formand for Teknisk Udvalg klippede snoren til gangarealet, som de har sponseret. Kommunens handicapudvalg var de første, der sagde ja til at støtte broprojektet med 25.000 kroner.

På gæstelisten stod også 1. viceborgmester Peter E. Nielsen, som holdt indvielsestalen.

Betina Jensen fra Nordea Fonden klippede snoren til broen sammen med 1. viceborgmester Peter E. Nielsen, som også holdt indvielsestalen. Privatfoto

Sidst men bestemt ikke mindst var den største sponsor Nordea Fonden, som var repræsenteret af Betina Jensen. Peter E. Nielsen og Betina Jensen klippede snoren til den nye bro.

Medlemmer fra Frederikshavn Kajakklub på broen lige efter indvielsen. 1.april var meget blæsende, så broen blev for alvor taget i brug dagen efter. Privatfoto

Derefter skulle mange af kajakroerne studere broen nærmere, og Johnny Søttrup Christensens vurdering er klar:

- Vi har fået en helt usædvanlig stabil bro. Vi var på et tidspunkt 14 på broen på samme tid, og den lå bare helt stille. Jeg er meget tilfreds med resultatet, siger han.