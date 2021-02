Træls for tyvene: Kamilla bruger sommerhuset mere, end hun plejer

SKAGEN:Selvom vejret ikke ligefrem skriger sommer og sol sådan en grå og trist februardag, emmer det alligevel af liv i Kamilla Zaar Arenfeldt Schantz og manden Sørens sommerlejlighed i Skagen.

Med sne, slud og sjap liggende i de små gader får man ikke ligefrem tankerne ledt hen på 2020-sommerens hedebølger og varme strømme.

Men en sommerlejlighed i Skagen kan nu også bruges i andet end industriferien i juli måned. Coronaepidemien har åbnet danskernes øjne for afslapning i danske rammer - også Kamillas.

- Vi har fået en anden måde at være sammen på. Det har givet et eller andet. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan sætte ord på, præcist hvad det er, siger hun.

Sammen købte Kamilla og Søren ferielejligheden i januar 2019, men brugte den kun i omtrent fire til fem uger i de første 14 måneder.

Familien Arenfeldt Schantz nyder tilværelsen og tiden i Skagen. Foto: Bente Poder

Corona-nedlukningen i marts sidste år - og de deraf begrænsede rejsemuligheder - betød imidlertid, at parret og deres to børn siden har brugt lejligheden i ni til ti uger. Og dét på blot elleve måneder.

- Vi har et eller andet med Skagen. Vi plejer kun at være her i sommerferien, men nu har vi så fundet ud af, at det også har sin charme uden for sommerferien, siger Kamilla.

Sommerhus frem for charterrejse

Med kaffe i krusene og vinden susende uden for vinduerne fornemmer man hyggen i ferielejligheden i Skagen. Og hygge skal der til for at opveje for det svigtende vejr under de danske himmelstrøg.

Normalvis flygter danskerne i sommerhalvåret i hobetal mod syden og plusgraderne, der gerne passerer 30. Men en ferielejlighed i det nordligste af Danmark har også sin berettigelse for en familie bestående af far, mor og to børn.

- Søren holder ikke fri, hvis han er derhjemme, siger Kamilla Zaar Arenfeldt Schantz med henvisning til mandens arbejde med at investere i ejendomme.

Altanen er ikke så egnet til ophold under de nuværende vejrforhold. Alligevel fornemmer man udsigten fra Skagen-lejligheden. Foto: Bente Poder

Familien kunne dog sagtens forestille sig, at fremtidige ferier skulle bruges i Skagen og ferielejligheden.

- Når man har det her, bruger man det jo også, indskyder Kamilla, hvortil Søren supplerer:

- Jeg vil hellere holde min ferie i Danmark. Der er så mange fantastiske ting i Danmark at se på, som stadig er nyt.

Indbrud kan være forhindret

NORDJYSKE har tidligere afdækket, hvordan antallet af indbrud i fritids- og sommerhuse i Nordjylland er faldet drastisk i løbet af 2020. Blandt andet er der i Frederikshavn Kommune, som Skagen hører under, anmeldt 51 færre indbrud i 2020 end i 2019. Det er et fald på 41 procent - fra 124 i 2019 til 73 i 2020.

Én af årsagerne hertil kan netop være nordjydernes stigende brug af netop sommerhuse, hvilket kan have afskrækket indbrudstyve fra at udse sig potentielle nye mål.

Det uddyber Niels Kronborg, der er vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi i ovenstående artikel.

- Tyve foretrækker at arbejde i fred, så de holder sig væk fra sommerhusområder, hvor der er lys i vinduerne og biler i indkørslen, forklarer han.