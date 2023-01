Elektronikgigant vil åbne varehus i endnu en nordjysk by

Power er allerede ved at sætte stikket i med åbning senere på året i Frederikshavn, men nu melder endnu en elektronikgigant sig på banen i byen.

Elgiganten vil også lege med og har netop bekendtgjort, at man vil åbne varehus i rødspættebyen.

- Vi glæder os meget over at kunne afsløre vores planer for Frederikshavn. En by og et område vi længe har haft et ønske om at etablere os i. Det er også glædeligt, at vi etablerer os sammen med Sport24, som bliver vores nærmeste nabo. Med Daugaard Pedersen som bygherre, er vi overbevist om, at både vi og vores kunder kan se frem til et varehus af høj standard. Ved at nedbryde de eksisterende bygninger og bygge helt nyt, sikrer vi en optimal og ”grønnere” butiksdrift som både er energioptimeret og med et lavere CO2 aftryk, siger adm. direktør Peder Stedal i en pressemeddelelse fra Elgiganten.

Elgiganten i Nordjylland Elgiganten har 41 varehuse i Danmark. I Nordjylland er man placeret i Aalborg, i City Syd og på Bispetorv i Hjørring. Foruden Frederikshavn er der også offentliggjort planer om at etablere Elgiganten i Thisted. Elgiganten blev etableret i Danmark i 1996. VIS MERE

Varehuset kommer til at være omkring 2000 kvadratmeter med alt lige fra TV og hårde hvidevarer til computere og gaming. Desuden vil der også være Epoq-køkkenafdeling og Apple-shop-in-shop.

Omtrent 30 ledige stillinger skal besættes hen mod varehusets åbning i slutningen af året.

Elgiganten forventer at ansætte omkring 30 medarbejdere til varehuset i Frederikshavn. Privatfoto

- Og vi er meget tilfredse med den fine beliggenhed, med indkørsel direkte fra Hjørringvej, lyder det fra direktøren.

Anders Bech Mathiesen, projektudviklingsdirektør i Daugaard Pedersen, siger:

- Vi har sammen med Elgiganten og Sport24 fundet den helt rette placering i Frederikshavn. Samtidig gør det nyheden endnu bedre, at vi oveni genopbygger området ved Hjørringvej med en delvist nedbrændt ejendom. Bygningerne er nu fjernet, og byggeriet starter for alvor i februar og afsluttes sidst på året.