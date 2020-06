Karin blev terroriseret af en dement borger: Nu får hun over seks mio. kr. i erstatning

FREDERIKSHAVN:Efter seks år har "Karin" fra Frederikshavn netop fået tilkendt en rekordstor erstatning på over seks millioner kroner.

Karin er et opdigtet navn, fordi hun ønsker at være anonym.

Selv om Karin, som er uddannet social- og sundhedsassistent, nu har fået en stor økonomisk kompensation, vil hun dog hellere bytte pengene med et godt helbred.

Erstatningen kommer, fordi hun har mistet 90 procent af sin arbejdsevne og lider i dag af post-traumatisk stress og angst.

Det er sket efter et opslidende forløb i hjemmeplejen med en dement og aggressiv borger, der terroriserede hende.

Det barske forløb foregik i en kommune på Sjælland.

Problemet var, at Karin ikke sagde det til nogen.

Bed og krattede

- Det stod på i over otte måneder. Jeg blev slået, og borgeren bed og krattede. Jeg skulle have sagt fra. I stedet holdt jeg ud alt for længe. Jeg er af natur en meget stærk og social person, der kan klare det meste. Jeg synes, det er vigtigt at hjælpe, så jeg oplevede det som et nederlag, at jeg ikke kunne tackle borgeren, fortæller Karin.

Før episoden var hun en decideret arbejdshest.

Hun havde to jobs og ofte en arbejdsuge på den gode side af de 70 timer.

Ikke for at tjene penge - men fordi det gjorde hende glad.

- Jeg har altid elsket at arbejde. Og jeg har elsket mit arbejde med at hjælpe andre mennesker og det pingpong, som jeg havde med kollegerne. Dem savner jeg virkelig i dag, hvor jeg kun i meget begrænset omfang kan se andre mennesker, fordi jeg lider af post-traumatisk stress, siger Karin.

Forlod arbejdsmarkedet

Hun forlod arbejdsmarkedet i 2014 efter utallige sygemeldinger, der alle var udløst af oplevelsen med den udadreagerende borger.

Selv om hun forsøgte at komme tilbage i job flere gange ved forskellige arbejdsgivere lykkes det ikke.

På et tidspunkt flyttede Karin til Frederikshavn Kommune.

Og erstatningen kom hjem efter et stædigt arbejde fra FOA Frederikshavns socialrådgiver Else-Marie Sørensen.

Langstrakt kamp

- Det har været en langstrakt kamp, og jeg har sjældent set så voldsom en historie, som den Karin har været igennem. Det er også første gang i min tid som socialrådgiver, at vi får så stort et beløb hjem til et enkelt medlem, fortæller Else-Marie Sørensen.

FOA og Else-Marie Sørensen kom ind i sagen sammen med jobcentret i Frederikshavn Kommune.

- Sagen var soleklar både for mig, men også for Frederikshavn Kommune. Derfor fik Karin tilkendt førtidspension i 2015, siger Else-Marie Sørensen, som undrede sig over, at Karin ikke havde fået tilkendt en erstatning.

Registreret forkert

Derfor kiggede socialrådgiveren sagen efter i sømmene.

Det viste sig, at arbejdsskaden var registreret forkert, og at den var strandet mellem Karins tidligere arbejdsgiver og forsikringsselskabet.

Herefter fulgte et sandt detektivarbejde, hvor Karin og Else-Marie Sørensen i samarbejde fandt og opsøgte tidligere kolleger, der kunne bekræfte Karins historie og oplevelse med den udadreagerende borger.

Efter vidneudsagn, utallige udtalelser fra psykologer og speciallæger kom gennembruddet i oktober 2019, hvor Karins sag blev anerkendt som en arbejdsskade.

Et halvt år senere kom erstatningen.

- Karins sag fortæller historien om et medlem, som har en høj faglig stolthed. Som kæmper sig igennem urimelige arbejdsvilkår, hvor andre for længst burde være skredet ind, siger formanden for FOA i Frederikshavn, Louise Krüger Nielsen.