Kasper Lau siger farvel til byrådet: Tak for jeres tillid

FREDERIKSHAVN:Kasper Lau fra Dansk Folkeparti udtræder af byrådet i Frederikshavn kommune 30. juni 2020

- Da jeg har valgt at sige ja til et nyt job, som indebærer, at jeg ikke længere kan blive boende i Nordjylland, kan jeg desværre ikke fortsætte mit hverv som byrådsmedlem i Frederikshavn kommune. Derfor har jeg anmodet om, at udtræde af byrådet fra 30 juni, fortæller Kasper Lau i en pressemeddelelse.

- Det har været et stort privilegie at få lov til at arbejde for bedre forhold inden for social- og sundhedsområdet, heriblandt for kommunes fantastiske medarbejdere, som hver dag bidrager med en kæmpe indsats, for at yde omsorg og støtte for de borgere, som har behov for hjælp.

- Desværre er dette område fortsat præget af en negativ udvikling, som består af besparelser og en jagt på urealistiske effektiviseringer, som medfører skadelige konsekvenser for de borgere som har behov for hjælp, og svækker grundpillerne i vores velfærdssamfund.

- Jeg vil gerne takke alle jer, som har vist mig jeres tillid i form af jeres stemme, samt alle jer der har støttet og bakket op om mit politiske arbejde. Det er jeg dybt taknemmelig for, slutter Kasper Lau.

Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvem der skal afløse Kasper Lau i byrådet, som også tæller Flemming Rasmussen.