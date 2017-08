Kasserer overførte foreningspenge til egen konto

FREDERIKSHAVN: En 36-årig kvinde fra Frederikshavn blev fredag dømt skyldig i uretmæssigt at have brugt omkring 140.000 kr. fra den forening, hun var kasserer i.

Kvinden havde i en periode fra juni 2016 til november samme år foretaget en række overførsler fra foreningens konto til sin private konto.

Ved Retten i Hjørring blev hun idømt en straf på et halvt års betinget fængsel samt 120 timers samfundstjeneste, oplyser anklager Anders Koukoumis, Nordjyllands Politi.

Sagen blev kørt som en tilståelsessag, og kvinden erkendte at have overført beløbene til sig selv og at have brugt pengene. Hun modtog dommen.

Anklager Anders Koukoumis oplyser, at den 36-årige kvinde havde valgt at lave overførslerne på grund af økonomiske vanskeligheder, men han ønsker ikke at komme nærmere ind på kvindens forklaring i retten.

Foreningens krav om erstatning skal afgøres ved et civilt søgsmål, oplyser Anders Koukoumis.