Forsvandt for seks år siden – nu er katten Mina fundet i golfklub næsten 100 kilometer fra sit hjem

Det er angiveligt en eventyrlysten hunkat, der er dukket op i Danmarks nordligste golfklub, Golfklubben Hvide Klit, der ligger 17 km syd for Skagen.

- Vi finder ud af, at den her kat er øremærket, og at en dame havde katten i Aalborg for seks år siden, hvor den forsvandt, siger klubsekretær hos Golfklubben Hvide Klit, Jan Andersen.

Katten er altså kommet helt fra Aalborg til golfklubben, der ligger 90 kilometer fra det centrale Aalborg - i hvert fald hvis den fulgte et vejnet.

Mis - eller Mina - bevæger sig rundt foran pokalskabet i golfklubben, der ikke er bemandet hver dag i vintermånederne. Privatfoto.

- Den er så tam, og den er så kælen. Når vi har golfspillere her, så går den hen og gnider sig op ad deres ben, så kælen er den. Det får mig til at tænke, at når den har bevæget sig langs kysten, så har den været inde nogle steder, fordi den er så tam, som den er, siger Jan Andersen.

Ekspert i bortløbne katte, Jonna Fals, der driver Kattehjemmet Bæklund i Hjørring, fortæller dog, at det er usandsynligt, at katten har vandret de næsten 100 kilometer uden hjælp.

- Jeg tror, at den er blevet fragtet i en bil. Det virker usandsynligt for mig, at den skulle kunne vandre så langt - også på fem år, siger Jonna Fals.

Jonna Fals fortæller desuden med foragt, at der tidligere - måske stadig - findes grupper på Facebook, hvor det tilbydes at køre naboens kat langt væk fra hjemmet, hvis den eksempelvis render rundt i din have.

Jonna Fals, ejer af Kattehjemmet Bæklund, har en stor viden om bortløbne katte. Arkivfoto: Bente Poder

I golfklubben har hunkatten befundet sig i et par måneder, og den ligger stille og roligt under klubsekretærens bord, da Nordjyske kontakter klubben.

Mina blev til Mis

Det er tydeligt at mærke, at Jan Andersen og klubben er blevet glade for katten, men han ser gerne, at Mis, som de kalder den i klubben, finder et nyt hjem.

- Vi er kun på arbejde hver anden dag i øjeblikket, så vi ser gerne, at den får en ny ejer. Vi har været i kontakt med dens gamle ejer, der sagde, at hun ikke kunne tage den tilbage, da hun har tre-fire katte i forvejen, siger klubsekretæren.

En hurtig søgning efter øremærket fortæller, at katten blev født 1. juli 2015, og at den boede i Aalborg ved øremærkningen 11. marts 2016. Desuden oplyses det, at kattens navn på daværende tidspunkt var Mina.

Nordjyske har været i kontakt med, hvad der angiveligt skulle være den tidligere ejer. Hun vil ikke citeres, men giver udtryk for, at hun ikke mener, at det er hendes kat.