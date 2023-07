Kaustisk soda blev for varm: Beredskabet måtte i aktion

AALBORG:Nordjyllands Beredskab er mandag eftermiddag til stede i en bygning på Lufthavnsvej i Nørresundby, hvor man arbejder med at få kølet noget kaustisk soda, der var blevet alt for varmt, ned.

Det fortæller indsatsleder Anders Brosbøl fra beredskabet.

Der er tale om en mængde på cirka fem ton kaustisk soda, der opbevares i store lukkede kar - og beredskabets indsats består på nuværende tidspunkt og fremover i at gøre ingenting, og så i øvrigt holde øje med, at den store mængde kaustisk soda bliver ved med at køle ned.

Normalt skal temperaturen i karrene være højst 40 grader, men mandag ved middagstid gik alarmen, da den var nået op på omkring 100 grader, fordi det system der styrer temperaturen i karrene fejlede.

- Vi gjorde klar med kemikaliedykkere og sendt dem ind i bygningen, hvor de har afbrudt strømmen til karrene og så åbnet for de her kar, så vi kan begynde at få dem kølet ned til en temperatur, hvor vi kan håndtere det.

- Det eneste, der kører nu, er ventilationen, og så skulle det stille og roligt køle ned. Det er egentlig taktikken lige nu, siger Anders Brosbøl.

Beredskabet kommer til at være på stedet i nogen tid endnu, for at holde øje med, at temperaturen i karrene falder som ønsket, men Anders Brosbøl understreger, at der ikke er nogen fare for offentligheden forbundet med situationen.

Bygningen tilhører Forsvaret, der bruger den til oplag af forskellige kemikalier, der bliver brugt til driften.