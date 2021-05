Kem fortsat savnet: Nu handler det om vished, siger politiet

JERUP:Det er snart syv uger siden den 43-årige Kem Dan Jensen fra Jerup forsvandt sporløst efter formodentlig en tur til stranden ved Jerup. Og han er stadig ikke fundet. Men politiet har endnu ikke opgivet eftersøgningen.

Det oplyser fungerende politikommissær Morten Axelsen fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

- Kem er ulykkeligvis ikke dukket op endnu. Men jeg ved at organisationen Missing People var ude at lede i området ved Jerup Strand sidste weekend, men fandt desværre ikke Kem. Nu har vi rekvireret vores drone, så vi kan tjekke, at vi ikke har misset noget, og så vi igen kan få afsøgt det område, hvor vidneforklaringerne gør det mest sandsynligt, at Kem kunne befinde sig, forklarer Morten Axelsen.

Politiet gør med andre ord, hvad de kan, men når der er så få spor at lede på, så er det begrænset hvor mange ressourcer, der kan afsættes til eftersøgningen.

Kem Dan Jensen forsvandt om eftermiddagen torsdag 8. april formentlig i tidsrummet mellem klokken 15 og 17. Politiets efterforskning peger nemlig på, at den 43-årige har befundet sig på stranden omkring det tidspunkt.

Politikommissæren anslår, at det område, der afsøges, er i størrelsesorden tre-fire kilometer gange to-tre kilometer nær Jerup Strand.

- Vi har ikke noget, der tyder på, at han skulle være set andre steder end i de områder vi afsøger, forklarer Morten Axelsen.

Han understreger, at politiet ikke har opgivet at finde Kem Dan Jensen.

- Vi får stadig henvendelser - selv om det er blevet færre efterhånden, som tiden er gået - og vi følger naturligvis op på alle henvendelser, og så arbejder vi også ud fra et erfaringsmæssigt perspektiv. Hvis en person er røget i vandet, så tjekker vi også strømmønstre og ser på, hvor kan det være sandsynligt, at en person kan være drevet hen, forklarer Morten Axelsen.

Han opfordrer stærkt folk til at henvende sig, hvis de har det mindste idé om, hvor Kem kan være henne.

- Der går nogle pårørende rundt, som gerne vil vide, hvad der er sket. Det vil vi naturligvis også. Men lige nu handler det meget om at få vished for Kems skæbne. Det er det, det drejer sig om på nuværende tidspunkt, konstaterer Morten Axelsen.