Kendt chefkok er stoppet på berømt hotel

Det er slut med fransk islæt på det berømte Brøndums Hotel i Skagen. Chefkokken Michel Michaud har valgt at stoppe, så længe han er ved godt helbred og i stand til at lave andre ting.

- Jeg stopper, inden det er for sent. Jeg vil ikke længere stå i et køkken 12 timer i træk. Jeg skal nyde livet nu, siger den nu 72-årige Michel Michaud, der indtil i sidste uge var køkkenchef på Brøndums Hotel.

Det er ikke fordi, Chef (et navn han går under i branchen) vil gå i gang med en almindelig pensionisttilværelse. Han vil i stedet frigive tid til sine egne projekter, som han længe har drømt om at føre ud i livet.

- Om tre år er det måske for sent. Jeg har mange projekter, jeg gerne vil bruge min tid på, siger Michel Michaud.

Tættere på familien

Han er blandt andet i gang med at producere og sælge sin efterhånden berømte klassiske kage, Gateau Marcel.

Han lægger dog heller ikke skjul på, at afskeden med Brøndums Hotel også handler om afstanden til København og Fåborg og sine to børn, der får ham til sammen med sin kone at sætte huset til salg og søge sydpå.

- Vi har været rigtig glade for at bo i Skagen, men vi er altså nødt til at komme tættere på familien, siger Michel Michaud.

De senere år har Chef levet et noget omtumlet liv efter skiftet fra Ruths i 2014 til Molskroen og Molskroen Brasserie og så for halvandet år siden til Brøndums Hotel.

Der foreligger endnu ingen oplysninger om, hvem der overtager jobbet som køkkenchef hos Brøndums Hotel.