FREDERIKSHAVN: Historisk set er det optimisterne, der sejrer.

Det mantra er Tor Nørretranders, og han gæster Frederikshavn tirsdag 23. januar.

Her har Frederikshavn Kommune og Erhvervshus Nord fornøjelsen af at præsentere et inspirerende og motiverende foredrag med den kendte forfatter.

Foredraget holdes 23. januar i Arena Nord. Det er en eftermiddagsseance, der indledes kl. 16.15 i Spar Nord lounge.