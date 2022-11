Kendt kok åbner skattekisten: Madhemmeligheder fra Ruths Hotel afsløres

GL. SKAGEN: Når man driver en restaurant, hvor man kan få folk til at betale cirka 3000 kroner for en aften med mad og vin til blot en enkelt person, så burde man måske holde sine opskrifter tæt til kroppen.

Men på det eksklusive Ruths Hotel i Skagen gør man nu præcis det modsatte.

Den kendte stjernekok og køkkenchef Jack Cramer har netop lagt allersidste hånd på et imponerende værk af en kogebog. Mere end 500 sider strækker bogen sig over.

- Der er lukket godt op for alle de små hemmeligheder. Faktisk har vi ikke rigtigt holdt noget tilbage. Det er originalopskrifterne, der ryger videre, fortæller Jack Cramer.

Der er altså med andre ord mulighed for at få dyb indsigt i den madmæssige skattekiste, som både Jack Cramer og Ruths Hotel repræsenterer.

- Hver eneste dag arbejder jeg på at finde på nye ting i køkkenet, så jeg er på ingen måde bange for at tage noget af magien ud af oplevelsen af at spise på Ruths Hotel. I virkeligheden kan det her måske faktisk hjælpe med en endnu dybere forståelse af de retter, vi laver - og hvorfor vi laver dem.

Mere end en kogebog

Den nye udgivelse bærer titlen "RUTHS HOTEL Jack Cramer", og i virkeligheden er det måske forkert at kalde den for en kogebog. For den er også meget mere end en samling af spændende opskrifter.

- Det er jo egentlig hele fortællingen omkring det her projekt på Ruths Hotel, som vi gerne vil give, forklarer Jack Cramer.

Eksempelvis udgøres en del af bogen af fortællingen om forretningsmanden og livsnyderen Jørgen Philip-Sørensen, der genrejste det ikoniske badehotel i Gl. Skagen.

Og den franske stjernekok Michel Michaud har også spillet så stor en rolle for Ruths Hotels, at han naturligvis indgår i den nye bog.

Ligeledes kan man eksempelvis også få indsigt i tankerne bag nytænkningen af gourmetdelen af Ruths Hotel - med Restaurant Okê.

- Jeg synes, at vi har arbejdet meget med at finde vores identitet i de senere år. Og det har betydet, at vi nu har fundet frem til en rød tråd, som der konstant arbejdes efter. Og det skulle man gerne kunne se i den her bog. Selvfølgelig er én stor del af bogen mit projekt - men det er også vores fælles projekt, fastslår Jack Cramer.

For Jack Cramers vedkommende bærer en del af retterne i bogen også en personlig fortælling - og derudover bruger han også plads på at fortælle om nogle af de mennesker, der inspirerer ham.

- Man kan jo godt tænke over, hvorfor fanden det skal med i en kogebog. Men for mig giver det værdi at fortælle om det, for jeg synes, det forklarer en masse om måden, jeg tænker min madlavning på.

Undervejs i tre år

Det siger sig selv, at det er en langvarig proces at lave en bog på mere end 500 sider. Og det har ifølge Jack Cramer også været hårdt.

- Der har været mange gange, hvor jeg har haft lyst til at kyle det hele i skraldespanden. Man vil jo rigtigt gerne have, at det hele bliver perfekt - og at alle kolleger, venner og familiemedlemmer præsenteres bedst muligt. Så derfor har det være meget følelsesladet for mig - og det har også kostet nogle kampe.

I alt har det varet tre år at få bogen færdig.

- Egentlig skulle den have været færdig sidste år - men den er blevet halvandet år forsinket.

Corona-pandemien gav en række forsinkelser, men derudover har Jack Cramer også haft en række projekter, som han havde brug for at få afsluttet først.

I samarbejde med franske Valrhona har Jack Cramer eksempelvis udviklet sin egen chokolade - og med Aabybro Mejeri har han fundet frem til en smør. På samme vis er der blandt andet også arbejdet med gin, bagværk, salt fra Mariager og kaviar fra to forskellige producenter. Alle herlighederne får man indblik i gennem den nye bog.

- Jeg sætter rigtigt mange projekter i gang, og dem ville jeg jo også meget gerne fortælle om i bogen. Så derfor blev den efterhånden et større og større projekt. Egentlig var planen, at bogen skulle have været på 200 sider - men den endte altså på 567 sider, siger Jack Cramer med et smil.

Det har været en langvarig proces at lave bogen, der over 567 sider giver et indblik i, hvordan der tænkes i Jack Cramers køkken på Ruths Hotel. Foto: Martin Damgård

Den ordblinde kok

Rent personligt er det en kæmpe sejr for Jack Cramer, at bogen er blevet virkelighed.

- Jamen, havde du for nogle år siden spurgt mig, om jeg nogensinde skulle lave en bog, så ville jeg have sagt nej. For jeg er ordblind, forklarer Jack Cramer.

På den baggrund er han blevet interviewet til bogen - og har derfor fået hjælp med selve teksten.

- Men stadigvæk er det for mig ret vildt, at det her er blevet virkelighed. Jeg havde aldrig drømt om, at jeg som ordblind skulle være med til at udgive en bog på mere end 500 sider.

Netop ordblindheden var en kilde til frustration i Jack Cramers skolegang.

- Er du sindssyg, det var hårdt indimellem. Mine lærere var ikke super-vilde med mig, da jeg var ung. Når man ikke kan følge med i skolen, så bliver man i stedet for ham, der ikke kan sidde stille. Så jeg blev jo selvfølgelig svær at styre, forklarer Jack Cramer.

- Jeg kan huske, at en lærer på et tidspunkt spurgte mig, om jeg vidste, hvor dårligt det var at have en kasse med æbler, hvor der i midten var et råddent æble. Og derefter sagde læreren til mig: "Jack, du er det rådne æble".

- Jeg var igennem en sindssyg hård periode, indtil jeg på et tidspunkt fik konstateret, at jeg var ordblind, forklarer Jack Cramer og tilføjer med et lille smil:

- Nu hvor jeg har fået udgivet den her store bog, så kunne jeg da nogle gange godt tænke mig at holde den op foran den pågældende lærer. For det havde han vist ikke troet, at jeg kunne gøre.

- Jeg var igennem en sindssyg hård periode, indtil jeg på et tidspunkt fik konstateret, at jeg var ordblind, forklarer Jack Cramer - der nu kan glæde sig over at have udgivet en særdeles omfattende bog. Foto: Martin Damgård

Udgives i to versioner

Bogen "RUTHS HOTEL Jack Cramer" udgives i øvrigt i to forskellige udgaver.

Indholdet af de 567 sider er det samme - men den billigste kan fås til cirka 500 kroner.

- Og den anden version er nærmest et møbel, siger Jack Cramer med et smil.

Den eksklusive version koster omkring 2500 kroner. Til gengæld får man en bog, der er trykt på højkvalitets papir og har et luksuriøst omslag. Derudover er bogen signeret, nummereret og forsynet med læsesnor.

- Så på alle måder er vi gået efter, at den skal være i allerbedste kvalitet. Men det er selvfølgelig nok en version, der vil være for de færreste. Men jeg synes, det virkelig er et fedt produkt, hvor der er arbejdet i bund med det hele.

"RUTHS HOTEL Jack Cramer" udgives i øvrigt også på engelsk. Den første udgave vil være til salg fra 15. november - mens den eksklusive version bliver tilgængelig umiddelbart efter.