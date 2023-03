Kendt komiker: I min familie bruger vi humoren til at komme videre

FREDERIKSHAVN:Nordjylland er jo en landsdel langt væk fra hovedstaden. Og med et blæsende klima og som en del af produktions-Danmark, har vi muligvis brug for endnu mere humor.

- I min familie har vi altid brugt humoren til at komme videre, hvis noget har gjort ondt. Var jeg vokset op på Vesterbro, havde vi nok siddet i en rundkreds og talt om det i stedet.

Sådan siger den 28-årige komiker Lasse Madsen, når samtalen falder på os nordjyder og vores brug af humor.

Han er selv født i Frederikshavn, og selvom han nu bor på Sjælland, ligger den nordjyske lune dybt i ham.

- Det meste af min familie bor i Frederikshavn, så vi er ofte deroppe eller i sommerhus ved Hou. Jeg føler mig hjemme her, og kan spejle mig i det sind, der er heroppe.

- Jeg har boet mange steder allerede, men må sige, at den måde mennesker er på her, kan jeg bedst forholde mig til. Man ligner jo nok dem, man er vokset op med, funderer Lasse Madsen.

Derfor var det også et krav fra hans side, at hans kommende stand-up turné skulle begynde i netop Frederikshavn.

Stak af i 2021

Lasse Madsen bragede frem under corona-epidemien med sjove, hverdagsgenkendelige videoer på Instagram og har i skrivende stund 161.000 følgere.

Men hans hjerte banker nu allermest for stand-uppen.

- Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville lave stand-up. Jeg synes det er fedt at få folk til at grine, siger komikeren, der begyndte at lave stand-up som 16-årig.

Han har levet af det siden han var 19 år gammel, og også lavet tv-programmer.

- Men det var i starten af 2021 det stak af. Der blev jeg mere eksponeret i offentligheden, erindrer Lasse Madsen.

Lasse Madsen turnerer næste år rundt med showet "Fræk". Første forestilling bliver i Frederikshavn. Pr-foto: Ulrik Jantzen

Privat bor han med Ane Høgsberg og deres to børn.

- Ane laver jo også stand-up, og var oppe at optræde i Frederikshavn for et par måneder siden. Der var jeg faktisk lidt misundelig, og kunne godt mærke, at jeg glæder mig til at stå i Det Musiske Hus igen.

Det kommer han til næste år, nærmere betegnet 24. februar, hvor der er premiere på hans nye show "Fræk".

For meget toiletpapir

Lasse Madsen mener, at man kan lave sjov med næsten alt. Det handler blot om måden, man gør det på:

- Den afgørende faktor er, at man griner med dem man gør grin med, ikke ad dem, siger han, og uddyber:

- Jeg vil gerne, at min humor er noget man kan spejle sig i. For eksempel børneopdragelse, parforhold og de små hverdagssituationer. Som da jeg den anden dag diskuterede med min kæreste om hvorvidt jeg bruger for meget toiletpapir.

- Jeg håber folk griner og glemmer den nogen gange triste hverdag lidt til mine shows - ja, får et frikvarter fra hverdagen.

Om showet "Fræk" specifikt fortæller han:

- Det er et humoristisk show, der både er provokerende, friskt, flabet, modigt og dristigt. Jeg er - håber jeg - som den frække dreng for enden af vejen, der kan slippe afsted med at lave narrestreger, fordi han gør det på en charmerende måde.