Kendt milliardær fra Aalborg: Flyt den tørdok, Karstensen

SKAGEN: Erhvervsmanden Eigil Bødker Christensen fra Aalborg har sammen med Jens Stubkjær fra Skagen indkaldt til pressemøde fredag.

De vil fortælle om, hvorfor de gør indsigelse mod Karstensens Skibværfts nye tørdok, som skal være 35 høj, 130 meter lang og 45 meter bred.

De vil også kritisere Frederikshavn Kommunes behandling af sagen. Tørdokken er en del af en ny lokalplan, som er ude i høring her i sommerferien. Høringsfristen udløber 1. august, og den ønsker modstanderne forlænget til 1.oktober.

En anden placering

- Vi mener, placeringen er helt hen i vejret, da der er mindst to alternative placeringer til bygningen på havnen, der lige så gode for værftet som den planlagte placering. Ved den planlagte placering er der ringe afstand til mange boliger, hvoraf mange er ”gamle Skagenshuse”, hvor det vil give en meget betydelig nabogene. Derudover vil bygningen på grund af dens størrelse totalt ændre det havnemiljø, der er så vigtigt for turismen i Skagen, og som er byens vigtigste erhverv og indtægtskilde, skriver de i invitationen til pressemødet.

- Vi mener heller ikke, kommunen har undersøgt de miljømæssige problemer med forurenet jord på grunden, der jo i rigtig mange år er blevet forurenet med tungmetaller og andre materialer fra bundbehandling af både og som efterfølgende er skyllet i havnen. Dette vil koste Skagens Havn eller værftet en formue at rense eller bortskaffe, skriver Eigild Bødker Christensen og Jens Stubkjær.

Værftsejer: Vi har undersøgt det

Ejer af Karstensens skibsværft A/S Knud Degn Karsten oplyser via mail, at han er i udlandet og uden for mobildækning.

- Med hensyn til kommentarer er det værd at bemærke, at andre placeringer af tørdok har været undersøgt, hvilket også fremgår af materialet, som er fremlagt under høringen, men disse placeringer har ikke været rentable, skriver han til NORDJYSKE og fortsætter:

- Når omfanget af klager er bekendt, vil værftet selvfølgelig vurdere disse og indarbejde disse i projektet, hvis det er muligt.

Knud Degn Karstensen ved, at andre bakker op værftets planer.

- Vi har fået mange positive tilkendegivelser fra lokalbefolkningen og ikke mindst vores 600 medarbejdere, der glæder sig over den aktivitet, der dagligt skabes på værftet, oplyser han.

NORDJYSKE er tilstede ved pressemødet og følger op på, hvor tørdokken kunne placeres ifølge Eigild B. Christensen og Jens Stubkjær.