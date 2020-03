Kendt restaurations-par kaster håndklædet i ringen

FREDERIKSHAVN:Det er en meget berørt Anne Christensen, der taler med NORDJYSKE tirsdag formiddag. Hun har brugt formiddagen på at skrive rundt til de mange trofaste kunder, som har bestilt mad til konfirmationen, til brylluppet, til halfesten, studenterfesten og firmafesten for at fortælle, at det er slut. At Anne-Mad lukker om et par uger, og at kunderne må finde en anden leverandør. Den smitsomme corona-virus, der har lammet store dele af verden, har også lammet fremtidsudsigterne for Anne-Mad, og nu kaster hun og gemalen Bjarne håndklædet i ringen. I tide, håber de.

- Vi har mistet bestillinger på langt over 200.000 kr, og ingen ved jo, hvornår tingene vender tilbage til det normale. Vores bedste måneder er marts, april, maj og juni, og det hele ser jo meget sort ud i øjeblikket. Derfor har vi besluttet at lukke ned 31. marts - altså lukke helt og permanent. Og så håber vi at komme ud at det med skindet på næsten, siger Anne Christensen.

Anne-Mad blev etableret af ægteparret i 1990. Tanken var at der skulle leveres mad ud af huset til kunder i Frederikshavn og nærmeste omegn, men det har gennem årene udviklet sig til leverancer i hele Nordjylland.

Anne og Bjarne Christensen er begge uddannet kokke og har et antal løst tilknyttede medarbejdere, som træder til efter behov. Men det behov er der altså ikke mere efter 31. marts.

Med til beslutningen hører, at Anne Christensen efter en rygskade ikke længere er i stand til at stå i køkkenet. Det må gemalen og medarbejderne klare.

- Jeg kan kun sidde på en kontorstol og klare det administrative, og det gør, at vi er blevet meget sårbare ... for tænk hvis Bjarne bliver syg. Så kan jeg ikke bare tage over, og det føler vi er lidt uholdbart. Egentlig ville vi gerne have taget nogle år mere, men vi føler ikke rigtig, at vi har energien til at kæmpe os igennem den her periode med alle de aflysninger, siger Anne Christensen.

Det er næsten 30 år siden, at Anne og Bjarne Christensen skabte Anne-Mad. Om et par uger er det slut - foranlediget af coronakrisen.

Og derfor er det altså snart slut med Anne-Mad i Frederikshavn. Både Anne og Bjarne Christensen er 58 år, og selv om det er Anne, der står for snakken, får Bjarne lige tilføjet en bemærkning fra baggrunden.

- Han (journalisten) må godt skrive, at hvis der er nogen, som mangler en frisk ung mand på 58 år, kan de bare ringe ... og det behøver ikke være som kok, lyder med både smil og alvor i stemmen.

Og Anne slår fast, at de i hvert fald ikke kommer til at sulte de næste måneder ... fryserne er fyldt med råvarer, som nu ikke skal omdannes til færdigretter til udbringning i landsdelen.

- Og så har vi fem børnebørn og et mere på vej, så dem bliver der mere tid til ... nu hvor vi ikke længere skal bruge alle vores weekender på at arbejde, slutter Anne Christensen en smule stresset, for under snakken med journalisten har hendes telefonen bippet konstant med opkald fra kunder, som vil høre, hvad det hele er for noget. Og om Anne-Mad virkelig lukker.

- Det gør vi. Desværre, slutter Anne Christensen.