Kendt Skagen-butik har eget tøjbrand - nu kommer der ny ankerkvinde

SKAGEN:Det er efterhånden 30 år siden Bettina Ifversen forlod den finansielle sektor og i stedet kastede sig ud i et arbejdsliv i detailbranchen.

Gennem årene har hun vist, at hun både har sans for mode og også for at drive forretning. De to ting har tilsammen givet hende mulighed for nu at fejre sit 30 års jubilæum.

Men samtidig med jubilæet sker der også et markant skifte i hendes butik - "Fleurie & Delux Skagen". Roret overlades nemlig til datteren, 27-årige Emilie Ifversen.

På det seneste har Emilie Ifversen boet i Århus, hvor hun har studeret og arbejdet som strategikonsulent - men nu har hun altså valgt at sætte kursen nordpå mod barndomsbyen.

- Jeg har efter syv år i Århus valgt at vende hjem. Både til skønne Skagen og til modebranchen, som begge er rodfæstet i min DNA. Jeg glæder mig til at blive en del af Skagens lokalmiljø igen og til at komme ud i den smukke natur. Jeg brænder for at vejlede og klæde kvinder på ud fra den enkeltes personlige stil, da mode er et sprog, ens personlighed kan udtrykkes gennem, siger Emilie Ifversen.

Butikken holder til på Sct. Laurentii Vej 60 i Skagen, og som mange af de trofaste kunder sikkert vil vide, så forhandler butikken faktisk sit helt eget tøjmærke - "Delux Skagen", som Bettina Ifversen i sin tid skabte.

Ifølge Emilie Ifversen forbliver konceptet uændret i "Fleurie & Delux Skagen". Her vil man gerne inspirere med tøj, sko og accessoires i lækre kvaliteter, gode pasformer og til priser i øjenhøjde.

- Skagens natur og farver vil fortsat være inspirationen til vores univers og vores egne "Delux Skagen"-kollektioner, som er klassiske designs med fokus på, at tøjet har en lang designmæssig levetid, siger Emilie Ifversen.

Generationsskiftet og butikkens 30 års jubilæum vil blive markeret lørdag 1. april og søndag 2. april. Her vil der i butikkens åbningstid være en række særlige tilbud.

57-årige Bettina Ifversen vil fortsat være tilknyttet butikken som kreativ sparringsparterner.