Kendte musikere tager nordjyske talenter under vingerne

FREDERIKSHAVN: Når det kommende sangskrivningsforløb i Lydkanten løber af stablen i marts 2018, er det de nordjyske musikere Michael Møller, Christian Hjelm, Morten Winther og Majke Voss Romme, der skal lære 10 unge talenter at skrive sange, performe og klare sig i musikbranchen.

Siden 2014 har Lydkanten gennem workshops med nogle af landets dygtigste sangskrivere arbejdet for at udvikle morgendagens musikalske stjerner i Nordjylland.

Frederikshavneren, Michael Møller, som mange kender fra the Mountains og moi Caprice, har været coach i alle Lydkantens forløb.

- Lydkanten er en virkelig vigtig platform, som vil skabe mange flere musikere og sangskrivere i Nordjylland. Sangskrivningsforløbene er med til at få talentet fra skrivebordsskuffen og ud på scenerne, siger Michael Møller.

Lydkanten har eksisteret siden 2014.

Hjem til Nordjylland

Også Christian Hjelm fra Vestbjerg er med som coach. Hjelm var coach tilbage i 2014, og er kendt for sin imponerende solokarriere foruden tiden som forsanger i bandet The Figurines. Morten Winther kender mange fra det aalborgensiske band Treefight for Sunlight, og Majke Voss Romme fra Hjørring har fået stor international anerkendelse for sit musikalske projekt, Broken Twin.

Om det nye coachhold udtaler kunstnerisk leder i Det Musiske Hus, Jens Ole Amstrup:

- Igen i år vender fire nordjyske musikere hjem for at give tilbage af deres massive erfaring. Vi er stolte af vores tætte arbejde med underviserne, og er sikre på, at de kommer til at levere masser af kvalitet for eleverne.

Underviserne kommer til at arbejde med eleverne over to skrivecamps i marts og april. Derudover holdes der sparringsweekend med scenecoach, Kristian Koch, i efteråret, inden eleverne spiller koncerter forskellige steder i Nordjylland.

Lydkanten slutter med koncerter rundt omkring i Nordjylland. Her i Det Musiske Hus. Arkivfoto: Peter Broen

Leder efter sangskrivere

Lydkanten leder efter nordjyske sangskrivere, solister og bands, der har skrevet deres første sange eller lavet de første tracks. Alle genrer og stilarter er velkomne, og det er ikke et krav, at man har performet eller udgivet nogle sange.

Vil man som ung musiker fra Nordjylland gerne med på Lydkantens forløb i 2018, skal man sende en ansøgning på www.lydkanten.dk, hvor man også kan læse mere om projektet. Tilmeldingsfristen er 1. februar 2018.