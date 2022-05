Kig op - der kommer en båd!

FREDERIKSHAVN:Hvis du ellers er på rette sted på rette tid, vil du få chancen for at opleve et spektakulært syn i Nordjylland de kommende dage.

Air Transport Wing Aalborg - i gamle dage kendt som Flyvestation Aalborg - øver sig i at flyve lavt med et af sine store C-130 Hercules-transportfly og sende redningsflåder ned til nødstedte i havet.

Det kommer til at ske i Aalbæk Bugt, altså mellem Frederikshavn og Skagen.

Der blev tyvstartet på øvelsen mandag, og det var meningen, at Hercules-flyet skulle på vingerne igen tirsdag. Det blev dog udsat på grund af vejret og dårlig sigtbarhed. Det er planen at gennemføre øvelsen onsdag og torsdag, men igen er det afhængigt at vejret.

- Man kan spørge, om vi ikke kan gennemføre det i dårligt vejr, og det kan vi godt. Men vi vil gerne træne så sikkert som muligt, fastslår presseofficer Morten Valentin Jensen, Air Transport Wing Aalborg.

Det vil være muligt at se Hercules-flyet i aktion inde fra land, men det vil være meget afhængigt af sigtbarhed og indflyvningsvinklen.

- Typisk vil det meste foregå ude over vandet, hvor vi må flyve lavere end over land. Et par skibe vil markere, at andre skibe ikke skal sejle ind i den zone, hvor de i værste fald vil kunne få noget i hovedet, siger Morten Valentin Jensen.

Piloten vil bringe flyet ind i den mest gunstige retning i forhold til vind- og strømforhold. I en højde af cirka 500 fod vil besætningen så dumpe en redningsflåde ud fra flyets bagende og forhåbentlig tæt på det redningsmandskab, der agerer nødstedte i vandet.

- Hele øvelsen går ud på at træne besætningerne. Pilotens opgave er at bringe flyet ind mest gunstigt og tage vind- og strømforhold i betragtning. For flåden driver jo, og det vil være træls, hvis det er den forkerte vej i forhold til den nødstedte, siger Morten Valentin Jensen.

Der er dog en "livline", der giver en fejlmargin. Mere præcist er der monteret en op til 300 meter lang drivline på redningsflåden, som den nødstedte kan gribe fat i og trække sig hen til flåden. Heri findes der forskelligt nødudstyr og proviant, så personen gerne skulle kunne klare sig, indtil anden hjælp når frem.

Hvis vejret ikke tillader en sikker øvelse onsdag eller torsdag, vil du muligvis stadig kunne se Hercules-flyet på den nordjyske himmel, som kan træne andre af de funktioner, besætningen skal kunne udføre, når det virkelig gælder.

I Danmark vil det være redningshelikopterne, der sættes ind ved folk i havsnød, mens Hercules-flyene bruges ved redningsaktioner i andre områder af rigsfællesskabet som Færøerne og Grønland.