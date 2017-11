Kinesisk energiministerium i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Energibyen, Frederikshavn Kommune får mandag besøg af 15 topembedsfolk fra det kinesiske energiministerium.

De skal høre om Frederikshavn Kommunes arbejde med omstillingen til hundrede procent vedvarende energi i 2030 og herunder fjernvarmeløsninger samt cases fra lokale virksomheder bl.a. VICTOR A/S og MAN Diesel & Turbo

- Et besøg som dette viser, at vi i Frederikshavn Kommune er med helt fremme, når det kommer til den grønne omstilling. Vi har konkrete eksempler på fjernvarmeløsninger i lokalsamfundet, og vores viden og erfaringer er netop det, kineserne efterspørger.

- Besøget giver os mulighed for at sætte lokale virksomheder i spil og bringe dem i kontakt med vigtige beslutningstagere på det kinesiske marked, siger projektchef for Energibyen, Poul Rask Nielsen.

Stort potentiale for lokale

VICTOR A/S er en lokal virksomhed, der arbejder med løsninger inden for fjernvarmen og leverer bl.a. rørinstallationer til varmeværker og i samarbejde med IESenergy A/S komplette varmepumpe anlæg.

Ole Nygaard, Direktør i VICTOR A/S, siger:

- Det kinesiske marked har et kæmpe potentiale for os. De efterspørger i høj grad de teknologier, som vi arbejder med inden for fjernvarme. Vi kan på den ene side bidrage med vores erfaringer og dele vores viden, men vi håber selvfølgelig også, at vi kan få bare en lille del af det kæmpe marked, som eksisterer inden for fjernvarme i Kina.

Danske erfaringer

Besøget er arrangeret af State of Green og den danske energistyrelse.

Den kinesiske delegation er i Danmark fra d. 23. oktober til d. 10. november 2017 for at lære om danske erfaringer med fjernvarme, overskudsvarme, energistyring og energiplanlægning.

Frederikshavn Kommune er således udvalgt sammen med en række prominente private virksomheder og offentlige instanser til at dele den særlige danske viden og erfaringer på netop dette område.