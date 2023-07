Klage blev afvist: Dorte kæmper videre for at stoppe havvindmøller

Nyt trafikknudepunkt: Her kan du skifte fra bil til bus, oplade el-bil, tisse og købe kaffe Nordjyske pendlere bliver de første til at teste en ny type trafikknudepunkt, hvor man både kan parkere gratis, oplade elbilen, benytte et toilet og på sigt hente pakker og købe kaffe - det skal være eksempel for resten af landet