Klage: Derfor kan hærværks-ramte klitter ikke genetableres nu

SKAGEN:28. oktober 2019 blev toppen af fredede klitter ved Skagen Sønderstrand pløjet ned med gummiged. To personer blev siden anholdt og sigtet for hærværket, og planen var, at man allerede nu skulle være i gang med at genetablere klitterne.

Men det har en klage spændt ben for, skriver Jyllands-Posten .

"Vi havde forventet at kunne påbegynde reetableringen af klitterne ved Vippefyret i Skagen nu. Men beslutningen fra Fredningsnævnet er blevet påklaget. Og sagen er overgivet til Politiet," skriver Frederikshavn Kommune i en mail til avisen.

Kommunen vil ikke oplyse, hvem der har klaget over genetableringen af klitterne.

Læs mere om sagen her: