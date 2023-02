Klager til tilsyn: Det er ulovligt at behandle sportsfolk helt forskelligt

SÆBY:Der sker en ulovlig forskelsbehandling af Sæbys borgere, foreninger og haller i forhold til kommunens øvrige borgere, foreninger og haller.

Hans Jørgen Kaptain er formand for Nordjyllandshallen. Lars K. Nielsen hjælper med administrationen. De kritiserer fordelingen af haltilskud, som betyder, at sæbynitterne i Nordjyllandshallen får langt ringere service end andre i haller. Foto: Bente Poder

Det mener formand for Nordjyllandshallens Fond Hans Jørgen Kaptain, der har sendt en klage afsted til det tilsyn, Ankestyrelsen, der holder øje med kommunerne.

Nordjyllandshallen ligger i den allersydligste del af Sæby By og har hidtil ikke modtaget driftstilskud, men tidspunktet var kommet, da Frederikshavn Kommune ville ændre på kriterierne for støtte, og hallen i Sæby så derfor frem til at blive behandlet som de andre selvejende haller i kommunen.

Hans Jørgen Kaptajn skriver blandt andet sin klage til Ankestyrelsen, at vedligeholdelsen stiger og hallens belægning nødvendiggør at man har personale ansat.

- Der er brug for ansættelse af en medarbejder til tilsyn og rengøring og en udvidet samarbejdsaftale om administrativ bistand. Derfor har Nordjyllandshallen anmodet om driftstilskud på lige fod med kommunens øvrige haller.

Haltilskud i Frederikshavn Kommune i 2023 Niveau 1: Arena Nord: 8,5 millioner kr.. Niveau 2: Skagen Kultur- og Fritidscenter: 5,8 millioner kr. Sæby Svømmebad 3,9 millioner kr. og Sæby Spektrum 3,9 millioner kr. Niveau 3: Østervrå Idræts- og Kulturcenter 2,4 millioner kr. Niveau 4: Skagen Sportscenter, Aalbæk Idrætscenter samt Bannerslund Idræts- og Aktivitetscenter får hver 1,3 million kr. Niveau 5: Dybvadhallen: En million kroner. Niveau 6: Syvstenhallen og Nordjyllandshallen får hver 450.000 kroner. Niveau 7: Fonden Skagen Ridehal: 250.000 kroner. Rangeringen er sket efter politikernes forventning til, hvad hallerne skal levere. Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget VIS MERE

En ny fordelingsnøgle af tilskud til kommunens haller trådte i kraft 1.januar i år og skulle sørge for at sportsfolk oplevede den samme adgangsmulighed i kommunens haller.

Historisk set var der i de gamle kommuner givet meget forskellig støtte til hallerne, hvor Skagen var mest gavmild.

Problemet er i følge Hans Jørgen Kaptain, at forskellen er fortsat.

- Vi får i Nordjyllandshallen i Sæby omkring 450.000 kroner i årlig støtte, mens Skagen Sportscenter, Aalbækhallen og Bannerslundhallen får 1,3 millioner kroner i støtte. Og vi kan ikke få en forklaring på forskellen, oplyser han.

De har regnet sig frem til, at Nordjyllandshallen har 264 kroner pr.aktivitets-time til at gøre rent for og betale andre udgifter, mens Skagen Sportscenter har 1375 kroner pr. aktivets- time. Foto: Bente Poder

Nordjyllandshallen bliver brugt meget og sammenligner man, hvor mange penge, de har til at holde hallen kørende pr. aktivitetstime er det 265 kroner. Det tal har Nordjyllandshallens administrator Lars Nielsen regnet sig frem til.

- Til sammenligning har Skagen Sportscenter 1375 kroner til service, siger Lars Nielsen, der får klagerne fra foreningerne, når der ikke er gjort godt nok rent i Nordjyllandshallen.

Lars K. Nielsen og Hans Jørgen Kaptajn foran den 30 år gamle Nordjyllandshallen, som nu har brug for en opsynsmand. Hallen er i dag den eneste i kommunen, der ikke har folk ansat. Foto: Bente Poder

Lars Nielsen er nemlig leder af et andet halkompleks i byen, Sæby Spektrum, og han har indgået en aftale med Nordjyllandshallen om at hjælpe i det daglige.

- For vi har som den eneste hal i kommunen ingen ansatte. Vi har i 30 år brugt frivillige arbejdskraft, men den er ikke muligt længere, vi skal ligesom de andre haller ansætte en medarbejder, forklarer Hans Jørgen Kaptain.

Hans Jørgen Kaptain mener, fordelingen er sket med udgangspunkt i politikernes geografiske tilhørsforhold og fordelingen derfor ikke er saglig og i stedet medfører en lovlig forskelsbehandling.

- Sæby taber, fordi Sæby ikke er stærkt repræsenteret i Kultur og Fritidsudvalget. Man har med modellen bevaret den skævhed, der var mellem de gamle kommuner, siger Hans Jørgen Kaptajn.

Det har han også skrevet til Ankestyrelsen og vedlagt en oversigt, der viser hvor stort et haltilskud de enkelte byer i kommunen får pr indbygger. Sæby by får et tilskud på 854 kroner pr borger til haldrift, Skagen får kr. 1.134 kroner. Kommunen har med den nye model slet ikke nået sit sigte, anfører han i klagen.

Hans Jørgen Kaptain ved ikke, hvornår Ankestyrelsen kommer med en afgørelse. Måske i sensommeren.

- Vi håber, at Ankestyrelsen pålægger Frederikshavn Kommune, at at placere Nordjyllandshallen i niveau 4 på lige fod med øvrige haller i denne gruppe, siger han.

Det var et enigt byråd, der sagde god for den nye model, som Kultur- og Fritidsudvalget fremlagde.

Peter Laigaard (Kons.) er formand for Kultur- og Fritidsudvalget: Hver en sten er vendt, og jeg helt uforstående over for, at modellen er ulovlig. Foto: Martél Andersen

Formand for Peter Laigaard (Kons.) siger, at hver en sten er vendt i den her sag, fordi haltilskud har været top of mind i udvalget.

- Vores øverste embedsmænd i kommunen har været inde over og sagt god for modellen, så jeg er helt uforstående, over for at den nye model skulle være ulovlig.

Tilskuddene er blevet diskuteret i årevis siden dannelse af den nye Frederikshavn Kommune 1.januar 2007. Og Peter Laigaard er glad for at man har fået skabt en ny model, der sikrer alle borgere lige adgang til hallerne. Han anerkender, at der vil være forskel, hvis man regner halstøtten ud pr. aktivitetstime.

- Den lige adgang vil være dyrere nogle steder i vores kommune end andre steder, fordi der er færre borgere i nogle områder end andre. Sådan er det også på skoleområdet, hvor mindre skoler er dyrere pr. elev, siger han.