Klar melding: Der bliver festival i Skagen

SKAGEN:Der bliver festival i Skagen i 2021. Det fastslår Skagen Festival i et påskenyhedsbrev. Her lyder teksten: "Vi er nu helt sikre på, at der kommer en festival i 2021 i en eller anden form".

I nyhedsbrevet glæder festivalen sig over den ordning der er lave for arrangører af festivaler om økonomisk støtte og opbakning.

- Om det bliver en festival med 500 siddende gæster med god afstand, eller det bliver for fuld skrue, det ved vi ikke, før vi når hen en gang midt i april, når der kommer en udmelding fra den arbejdsgruppe, der skal tage stilling til restriktionerne på området, lyder det fra formanden for Skagen Festival, Lis Jensen.

Men indtil da arbejder folkene bag festivalen ud fra, at der bliver tale om en fuldt normal festival.

- Vi arbejder videre med fuld festival, indtil det modsatte bliver bevist. Det er nemmere at geare ned end det er at geare op. Så vi taler med og laver mundtlige aftaler med de kunstnere, der ligesom os jo gerne vil have en fuld festival og gerne vil ud at spille for folk. Men vi skriver ingen kontrakter, før vi ved, hvad der skal stå i den, og når vi har fået endelig besked, forklarer festivalformanden.

- Det giver simpelthen så meget stress, hvis vi ikke kommer i gang med aftalerne allerede nu. Vi er nødt til at tage en beslutning, og så må vi se, hvad det ender med. Og vi håber naturligvis, at vi kan afholde en næsten normal festival, fastslår Lis Jensen.

Hun erkender, at tidspunktet for festivalen - 1. til 4. juli - ligger lige på kanten af, at vaccinerne når at gøre deres virkning.

- Desværre smutter det tilsyneladende lidt med vaccinerne, for havde alle over 50 år været vaccineret i maj, så var det jo størstedelen af vort klientel, der ville have været vaccineret inden festivalen, lyder det lidt ærgerligt fra festivalformanden.

Udover musikerne er der naturligvis også dialog med spillestederne, som jo skal være med, når myndighederne kommer med de endelige krav og restriktioner for, hvordan festivalen kan afvikles.

Men ifølge formanden: Festival bliver der, så er spørgsmålet bare lige hvordan og hvor stort.