Klar til at masseteste 280.000 borgere: Frederikshavn begynder lørdag

FREDERIKSHAVN:Alle borgere, der er berørt af restriktioner i syv nordjyske kommuner, skal lade sig teste.

På den måde kan myndighederne kortlægge muteret virus, så vi undgår, at den muterede virus smitter yderligere.

Region Nordjylland påbegynder fra lørdag morgen 7. november massetest af borgerne i Frederikshavn og Thisted Kommuner.

Det betyder, at der etableres en række nye teststeder i de to kommuner fra lørdag morgen. De øvrige fem ramte kommuner vil få etableret nye teststeder i den kommende tid, og regionen opfordrer til, at disse borgere udviser lidt ekstra tålmodighed i forhold til at bestille test.

- Vi har den nødvendige kapacitet, som skal til, for at alle kan blive podet, men ikke på samme dag. Det er altså vigtigt at understrege, at ikke alle kan blive testet på dag 1. Vi starter i Frederikshavn og Thisted og opfordrer borgerne i disse kommuner til at bestille tid på coronaprover.dk og til at udvise tålmodighed, siger overlæge Jan Nybo, der er chef for regionens COVID-19 testindsats.

Først fra på mandag skruer Region Nordjylland yderligere op for testkapaciteten i regionen, hvorfor ikke alle borgere i de to kommuner kan forvente at få en test i weekenden.

Heller ikke borgere i de øvrige fem kommuner kan forvente at få en test i de kommende dage. Vi vil kommunikere ud i samarbejde med de respektive kommuner, når vi etablerer yderligere teststeder i en kommune.

- Vi vil gerne anmode om, at borgere ikke booker tider, der kræver, at man krydser kommunegrænser. Men det er samtidig også vigtigt at sige, at vores øvrige testsystem stadig kører som hidtil. Det vil sige, at hvis du har symptomer, er nær kontakt eller af anden grund skal testes, så er det stadig en mulighed upåagtet massetestningen, siger Jan Nybo.

Region Nordjylland får i den aktuelle situation hjælp fra de andre regioner. Podningerne vil desuden blive foretaget i samarbejde med kommunerne, som regionen har et tæt og godt samarbejde med.

Når man er blevet podet, kan man selv se sit svar på sundhed.dk eller via appen MinSundhed. Man skal regne med, at svartiden kan være op til 72 timer. Regionen henstiller samtidig til at borgere, der skal bestille tid på coronapover.dk i videst muligt omfang bestiller tid om morgenen eller fra om eftermiddagen, da der her er færrest brugere inde på samme tid.

Alle positive test vil blive videre sendt videre til gensekventering og dermed blive undersøgt for den mutation, som lige nu florerer i især Nordjylland.

Test i Frederikshavn Kommune:

Frederikshavn: Paradiskajen lørdag fra 10-15.

Frederikshavn: Arena Nord, Harald Nielsens Plads lørdag og søndag fra 8-18.

Sæby: Sæby Sundhedshus, Stygge Krumpens Vej 4 lørdag og søndag 9-17.

Østervrå: Østervrå Idræts- og Kulturcenter, Bredgade 6 lørdag og søndag fra 9-17.

Skagen: Skagen Rådhus, Sankt Laurentii Vej 87 lørdag og søndag 9-17.